Als het aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ligt, wordt het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van een handleiding voor het seksueel misbruiken van kinderen strafbaar gesteld. Er moet volgens hem een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op staan, blijkt donderdag uit een wetsvoorstel.

Een pedohandleiding is een handboek waarin wordt uitgelegd hoe kinderen seksueel misbruikt kunnen worden. Op het darkweb, een afgesloten internetomgeving, zijn meerdere van dit soort handleidingen te vinden. Hierin wordt onder meer beschreven hoe je het vertrouwen van kinderen kan winnen en hoe je ze geheimen kan laten bewaren.

"Het is gruwelijk en onacceptabel dat - veelal via het darkweb van het internet - mensen bezig zijn om adviezen te delen over hoe ze kinderen kunnen misbruiken", aldus Grapperhaus."Dit heeft onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten."

Grapperhaus is al langer bezig met de aanpak van "vroegtijdig" seksueel kindermisbruik. Zo is nu in de wet geregeld dat de politie zich voortaan mag voordoen als lokpuber om digitale kinderlokking (grooming) aan te pakken. Ook is de minister bezig met een wetsvoorstel waarin sexchatting met minderjarigen expliciet stafbaar wordt gesteld.

In maart bleek dat in 2019 ruim 300.000 keer melding is gemaakt van online seksueel misbruik van een minderjarige. In 2018 lag het aantal meldingen een stuk lager: 200.000.

Een meerderheid van de Tweede Kamer zei in 2018 al achter een verbod op pedohandleidingen te staan.