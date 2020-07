De 27 EU-leiders hebben zondag geen akkoord bereikt over een fonds waarmee de Europese economie na de coronacrisis hersteld moet worden. Na drie dagen onderhandelen bleken de leiders het niet eens te kunnen worden over de door Europese Raad-voorzitter Charles Michel aangedragen voorstellen. Tot diep in de nacht van zondag op maandag werd er vergaderd, maar rond 6.00 uur werd besloten de gesprekken om 14.00 uur weer te hervatten.

Voorzitter Michel wees de EU-leiders nog eens op het wereldwijde dodental door de COVID-19-uitbraak en dat de politici de verantwoordelijkheid hebben om samen te werken voor een oplossing.

Een heikel punt in de discussie over het fonds is of dit uit giften of leningen moet bestaan. Nederland zag samen met Zweden, Oostenrijk en Denemarken (de 'zuinige vier') niets in giften, maar zij waren in de minderheid.

In ruil voor de steun werden strenge hervormingseisen gesteld wanneer een land gebruik zou maken van de subsidies. Daarbij kreeg iedere lidstaat de mogelijkheid aan de 'noodrem' te trekken als die hervormingen toch niet willen vlotten.

Met name dat laatste was een harde eis van premier Mark Rutte. Hij wilde van begin af aan eigenlijk helemaal geen leningen, maar zag zich genoodzaakt van standpunt te veranderen. De hervormingseis bleef echter wel staan.

Top eindigde in impasse

De Europese top begon vrijdag en duurde de hele dag zonder echt vooruitgang te boeken. De sfeer was volgens Rutte "korzelig".

Zaterdagochtend kwam Michel met een nieuw voorstel en werd geprobeerd de plooien glad te strijken gedurende de vele onderonsjes tussendoor. Maar ook deze dag werd er geen akkoord bereikt. "We zitten in een impasse", liet de Italiaanse premier Giuseppe Conte via een videoboodschap op Facebook weten. "Het is ingewikkelder dan gedacht."