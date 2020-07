Na twee dagen vergaderen zijn de 27 EU-leiders het nog niet eens geworden over een Europees herstelfonds van 750 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden en over de Europese meerjarenbegroting van bijna 1.100 miljard euro. Er wordt zondag verder gesproken, melden bronnen zaterdagavond aan NU.nl.

Charles Michel, de Belgische voorzitter van de Europese Raad waarin de EU-regeringsleiders tezamen komen, werkt aan een herzien voorstel op basis van de gesprekken die hij zaterdag met de EU-leiders voerde.

Met name Mark Rutte wordt gezien als sta-in-de-weg van een akkoord. Hij voert het 'zuinige' team in Europa aan, waar verder ook Denemarken, Oostenrijk en Zweden in zitten.

Deze landen willen het liefst een herstelfonds met enkel leningen. In de voorstellen van Brussel is er ook ruimte voor giften. Dat wil Rutte nog wel slikken, maar dan moeten daar wel duidelijke hervormingen tegenover staan die door iedere lidstaat gecontroleerd moet kunnen worden.

Er werd zaterdag gesproken over een 'noodremprocedure' die lidstaten de mogelijkheid geeft een gift te blokkeren als er niet wordt voldaan aan de hervormingseisen.

Tegenover 'team zuinig' staan met name Italië en Spanje. Deze landen willen zo min mogelijk strenge voorwaarden en zien ook liever giften in plaats van leningen. Dat vinden de regeringsleiders van deze landen de beste manier om hun economieën weer aan de praat te krijgen als de coronacrisis helemaal voorbij is.

"We zitten in een impasse", liet de Italiaanse premier Giuseppe Conte via een videoboodschap op Facebook weten. "Het is ingewikkelder dan gedacht." Vanuit het kamp van Rutte en zijn Oostenrijkse ambtgenoot Sebastian Kurz was juist te horen dat de discussie voor hen de goede kant op bewoog.

Veel onderonsjes om plooien glad te strijken

Michel nodigde de hoofdrolspelers regelmatig bij hem op de kamer uit. Het team van Michel verspreidde via Twitter foto's van de onderonsjes.

Naast Rutte waren waren ook de Spaanse premier Pedro Sánchez en Conte te zien.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen waren zoals gebruikelijk eveneens nauw betrokken.