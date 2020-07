Nederland en Suriname willen weer ambassadeurs met elkaar uitwisselen. Dat hebben minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en collega Albert Ramdin vrijdag tijdens een eerste kennismakingsgesprek tegen elkaar gezegd, bevestigt een woordvoerder van het ministerie zaterdag aan NU.nl na berichtgeving van ANP.

"Beide landen hebben vrijdag de wens uitgesproken om weer op het hoogste niveau in elkaars landen vertegenwoordigd te zijn. We gaan nu samen kijken hoe daar invulling aan gegeven kan worden en op welke termijn dat kan worden gedaan", aldus de woordvoerder.

Het Nederlandse parlement heeft Blok eerder al opgeroepen om de banden met Suriname zo snel mogelijk te herstellen, nu Chan Santokhi officieel geïnstalleerd is als president van het land. Het uitwisselen van ambassadeurs tussen beide landen is volgens de Kamerleden een eerste stap in het herstellen van de relatie.

Na het winnen van de verkiezingen had Santokhi laten weten de banden met Nederland zo snel mogelijk te willen herstellen. Hij zei binnen zes maanden weer ambassadeurs in beide landen te willen hebben gepositioneerd. Samenwerking tussen beide landen is volgens de Surinaamse president een belangrijk onderdeel van het herstel van zijn land, zei hij tegen BNR.

Relatie tussen Suriname en Nederland stond op gespannen voet

De diplomatieke relatie tussen de landen was afgelopen jaren gespannen. De Nederlandse ambassadeur in Paramaribo werd in 2012 teruggeroepen door Nederland nadat Suriname de omstreden Amnestiewet invoerde. De ambassadeur keerde in 2014 terug, maar in 2017 werd de komst van een nieuwe ambassadeur in de Surinaamse hoofdstad geweigerd door de regering.

Toenmalige president Desi Bouterse liet daarnaast weten geen heil te zien in een Surinaamse ambassadeur in Nederland. Volgens Bouterse zou de Nederlandse regering zich te veel bemoeien met de binnenlandse zaken van het land.

Ook in 2018 kwam de relatie verder onder druk te staan toen Blok Suriname een failed state noemde, waarvan de oorzaak volgens hem in de "etnische opdeling" van het land lag. Door deze uitspraken stelden parlementsleden afgelopen week dat het de plicht was van de minister van Buitenlandse Zaken om toenadering te zoeken en daarmee de eerste stap te zetten.