De 27 EU-leiders hebben dinsdagochtend een akkoord bereikt over een fonds waarmee de Europese economie na de coronacrisis hersteld moet worden. Na ruim vier dagen van onderhandelen in Brussel meldt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, dat er een akkoord is bereikt over het fonds en de Europese meerjarenbegroting.

"We hebben het gedaan! Europa is sterk en verenigd", zei Michel verheugd bij een persconferentie na de vergadering. "Dit is de juiste deal voor Europa op dit moment."

De top duurde lang omdat er veel discussie was over of het fonds met 750 miljard euro uit giften of leningen moest bestaan en hoe dit verdeeld zou worden.

Aanvankelijk wilden Duitsland en Frankrijk 500 miljard euro reserveren voor giften, maar Nederland vond dit samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden (de 'zuinige vier') helemaal niets. Nu wordt de verdeling waarschijnlijk 360 miljard euro aan giften en 390 miljard euro aan leningen.

Het coronaherstelfonds is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie, die nu 1.074 miljard euro gaat bedragen. Ook over deze begroting zijn afspraken gemaakt. Voordat het akkoord werd bereikt, leek het er al op dat de gemaakte afspraken financiële voordelen voor Nederland gaan opleveren. Zo lijkt er onder meer een korting van bijna 2 miljard euro op de jaarlijkse EU-afdracht te komen.

Top begon vrijdag met volgens Rutte 'korzelige sfeer'

Drie eerdere onderhandelingsdagen tijdens de EU-top leverden geen akkoord op. De top begon vrijdag en duurde toen de hele dag zonder echt vooruitgang te boeken. De sfeer was volgens Rutte "korzelig". Gedurende de top hebben veel landen hun ergernis over de Nederlandse opstelling niet onder stoelen of banken geschoven.

Voorzitter Michel is meerdere keren met nieuwe voorstellen gekomen, waarvan de laatste op maandagavond kwam. In dit voorstel kon Nederland al meer geld tegemoetzien. Hier stond tegenover dat er zou worden gesneden in budgetten voor innovatie en klimaatbeleid.