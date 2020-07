De 27 EU-leiders hebben dinsdagochtend een akkoord bereikt over een herstelfonds waarmee de Europese economie na de coronacrisis hersteld moet worden en over de Europese meerjarenbegroting. Nederland en de andere drie 'zuinige landen' hebben een grotere korting op hun EU-afdracht bedongen.

Na ruim vier dagen van onderhandelen in Brussel meldt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, om 5.30 uur dat er een deal is.

Er komt een herstelfonds van 750 miljard euro waarvan het grootste deel, 390 miljard, giften worden en het overige deel, 360 miljard, leningen. In het eerste voorstel was er nog sprake van 500 miljard aan giften.

De Europese Commissie gaat namens de 27 EU-lidstaten de kapitaalmarkt op om dit bedrag te lenen. Niet eerder kreeg de Commissie dergelijke bevoegdheden.

Dit is een uitzonderlijke stap, erkennen de lidstaten in het akkoord. Daarom wordt benadrukt dat deze macht tijdelijk in omvang, duur en bereik is.

Rutte krijgt gewenste noodrem

Premier Mark Rutte is tevreden met het pakket, zei hij in een persconferentie. De premier noemde het via Twitter "een goed pakket waarin de Nederlandse belangen geborgd zijn".

Rutte kreeg zijn gewenste 'noodrem' zodra leningen of giften worden toegezegd. Landen moeten hervormingsplannen indienen bij de Europese Commissie als zij gebruik willen maken van het herstelfonds. Vaak hebben die plannen betrekking op de arbeidsmarkt of het pensioenstelsel.

Als er niet aan die voorwaarden wordt voldaan, dan krijgt iedere lidstaat in het uiterste geval de mogelijkheid de betaling tijdelijk een halt toe te roepen.

Rutte en zijn 'zuinige' bondgenoten Denemarken, Oostenrijk en Zweden kunnen voor de komende begrotingsperiode 2021 - 2027 een hogere korting op de EU-afdracht tegemoet zien. Voor Nederland betekent dit dat de contributie ieder jaar 1,9 miljard euro lager uitvalt. Daarmee blijft Nederland net zoals de andere 'zuinige' landen nettobetaler aan de EU.

De voordeeltjes hebben een prijs: er wordt in de nieuwe begroting gesneden in budgetten voor innovatie, verduurzaming en klimaat.

Het akkoord is "waarlijk historisch" zei de Franse president Emmanuel Macron in een gezamenlijke persconferentie met Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. Merkel sprak over een "belangrijk signaal voorbij de Europese grenzen dat de EU actie kan ondernemen, ondanks de verschillende achtergronden van de lidstaten".

De top duurde duurde lang omdat er veel discussie was over of het fonds met 750 miljard euro uit giften of leningen moest bestaan en hoe dit verdeeld zou worden. Vier 'zuinige landen' (Nederland, Denemarken Oostenrijk en Zweden) oefenden grote druk uit op Frankrijk en Duitsland, die het voortouw namen in de onderhandelingen.

Nederland heeft nu onder meer samen met de andere drie 'zuinige landen' een grotere korting onderhandeld op de jaarlijkse afdracht aan de EU. Ook zijn er afspraken gemaakt over het naleven van hervormingen en voorwaarden voor het ontvangen van steun.

Rutte: Noodrem ingebouwd

Het fonds is volgens Rutte vooral bedoeld voor landen die eveneens hard geraakt zijn door het virus, maar waar de economie minder goed in staat is de klappen van op te vangen. Om steun te ontvangen moeten lidstaten een plan indienen bij de Europese Commissie waarin ze laten zien hoe ze hun economie veerkrachtiger zullen maken.

In het pakket zijn afspraken gemaakt waardoor landen "strak een vinger aan de pols kunnen houden" over de voortgang van de hervormingen, zegt Rutte. Daarbij is een "noodrem" ingebouwd, waarmee de steun gestopt kan worden als landen zich niet aan de afgesproken hervormingen houden.

Rutte noemt de noodrem een "stevige stok achter de deur" die ervoor zorgt dat de hervormingen "vastgenageld worden". De steun kan echter wel pas gestopt worden nadat het behandeld wordt in de Europese Raad, maar Nederland zit in de commissie die het voorstel bij de Raad kan inbrengen.

'Zuinig vier' lagen dwars

Aanvankelijk wilden Duitsland en Frankrijk 500 miljard euro reserveren voor giften, maar de 'zuinige vier' vonden dat het fonds helemaal uit leningen moest bestaan. Nu is een compromis gesloten en wordt de verdeling 360 miljard euro aan leningen en 390 miljard euro aan giften.

Het coronaherstelfonds is gekoppeld aan de begroting van de Europese Unie, die nu over zeven jaar 1.074 miljard euro gaat bedragen. Ook over deze meerjarenbegroting zijn afspraken gemaakt.

Voordat het akkoord werd bereikt, leek het er al op dat de gemaakte afspraken financiële voordelen voor Nederland gaan opleveren. Zo lijkt er onder meer een korting van bijna 2 miljard euro op de jaarlijkse EU-afdracht te komen.

Top begon vrijdag met volgens Rutte 'korzelige sfeer'

Drie eerdere onderhandelingsdagen tijdens de EU-top leverden geen akkoord op. De top begon vrijdag en duurde toen de hele dag zonder echt vooruitgang te boeken. De sfeer was volgens Rutte "korzelig". Gedurende de top hebben veel landen hun ergernis over de Nederlandse opstelling niet onder stoelen of banken geschoven.

Voorzitter Michel is meerdere keren met nieuwe voorstellen gekomen, waarvan de laatste op maandagavond kwam. In dit voorstel kon Nederland al meer geld tegemoetzien. Hier stond tegenover dat er zou worden gesneden in budgetten voor innovatie en klimaatbeleid.