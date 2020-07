De Belastingdienst discrimineerde jarenlang Nederlanders met een dubbele nationaliteit die een kinderopvangtoeslag wilden aanvragen. Het verwerken van een tweede nationaliteit was "onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk", concludeert toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een vrijdag gepubliceerd onderzoek.

De AP spreekt van een "zware overtreding van de privacywet".

De Belastingdienst had de dubbele nationaliteit in 2014 al moeten wissen, maar in mei 2018 stonden nog 1,4 miljoen mensen op deze manier in de systemen van de fiscus geregistreerd. Gedupeerden hadden geen idee dat dit gebeurde.

Het hebben van een tweede paspoort speelt geen enkele rol bij de aanvraag van een kinderopvangtoeslag en is ook niet nodig bij fraudebestrijding. De Belastingdienst is deze informatie toch blijven vragen en registreren. Een rechtmatig verblijf in Nederland is het enige belangrijke criterium.

In het rapport gaat het niet over individuele personen bij de Belastingdienst, maar over de organisatie als geheel.

Het is nu aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Belastingdienst) welke maatregelen er worden getroffen.

AP: 'Belastingdienst zette ons op verkeerde been'

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, had harde woorden voor de Belastingdienst die niet goed meewerkte aan het onderzoek. "We zijn meerdere keren op het verkeerde been gezet", zei Wolfsen. "Er werd niet meteen de waarheid gesproken."

Daarmee doelde d e toezichthouder erop dat het registreren van de dubbele nationaliteit door de fiscus in het begin werd ontkend. "Om de juiste informatie boven water te krijgen, moesten we soms duwen, trekken en sleuren", aldus Wolfsen.

Er werd lang uitgekeken naar het rapport dat ruim een jaar geleden werd aangekondigd. De resultaten van het onderzoek hebben zo lang op zich laten wachten omdat er steeds nieuwe feiten boven tafel kwamen. Met name Trouw en RTL Nieuws publiceerden steeds nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire bij de kinderopvang.

Trouw en RTL Nieuws brachten deze werkwijze van de Belastingdienst vorig jaar mei aan het licht. De fiscus moest toen erkennen dat een van de zogenoemde selectieregels om mogelijke fraudeurs op te sporen inderdaad een dubbele nationaliteit is. Dat gebeurde volgens de Belastingdienst onder meer op basis van "ervaringen uit voorgaande jaren".