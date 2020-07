Een man die vorige maand bij een demonstratie tegen Forum voor Democratie door twee beveiligers werd afgevoerd, start een civiele procedure tegen de partij. Demonstrant Jasper van den Elshout en Stichting Fuck Up beschuldigen Thierry Baudet, FVD en de beveiligers van onder meer ernstige geweldpleging en belemmering van het demonstratierecht.

Van den Elshout demonstreerde op 6 juni in Den Bosch, waar Baudet op dat moment de partijkrant van FVD aan het uitdelen was. De man hield een doos in zijn handen met daarop het opschrift 'Oud papier hier svp'.

De demonstrant weigerde te luisteren naar de verzoeken van Baudets beveiligers om weg te gaan. Volgens de stichting sleepten de beveiligers hem vervolgens hardhandig aan zijn armen van het plein en hielden ze hem daar tussen de vijftien en twintig minuten vast. Achteraf bleek Van den Elshout in beeld te staan terwijl de partij een promotiefilmpje aan het opnemen was.

Baudet ontkende eerder bij Beau dat er sprake was van agressie bij zijn beveiligers. Volgens de politicus lokte de man hem uit en treiterde hij hem. "Hij wilde naar mij toe lopen en niet vertellen wat er in die doos zat."

'Beveiligers drukten de man naar de grond'

Volgens Stichting Fuck Up, die zegt op te komen voor personen die op een geweldloze manier demonstreren, werd de man met geweld naar de grond gedrukt en werden zijn beide armen op zijn rug gedraaid.

Pierre Karsten, de voorzitter van de stichting, zegt tegen BNR dat hij wil dat de rechter zich uitspreekt tegen deze "agressieve daad". "Ik wil een veroordeling waarmee je laat zien dat zulke praktijken volstrekt ontoelaatbaar zijn."

Van den Elshout en de stichting eisen bovendien een schadevergoeding en een publicatie van het vonnis via de publieke kanalen van de partij. De man deed eerder al aangifte bij de politie.

FVD: 'Ontstond zeer dreigende situatie'

Een woordvoerder van Forum voor Democratie laat aan NU.nl weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. "We gaan niet in op de details, maar kunnen in algemene zin zeggen dat er een zeer dreigende situatie ontstond waarop is geacteerd."

"Bij honderden andere events - waarbij ook dikwijls agressieve demonstranten aanwezig waren - is nooit sprake van enige escalatie geweest. We nemen kennis van deze demonstrant-activist in kwestie", aldus FVD.

De partij wil, tot de zaak dient, niet verder op de zaak ingaan.