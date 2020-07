Het was kantje boord voor Hugo de Jonge bij zijn verkiezing tot CDA-lijsttrekker woensdag. Zijn tegenkandidaat Pieter Omtzigt wist binnen de partij veel harten te veroveren. De uitslag laat een verdeeld CDA zien. Het is nu aan de vicepremier of hij de christendemocraten eensgezind naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar kan loodsen.

U hebt het veel gehad over de 'kleine luyden'' waarvoor u wilt opkomen. Wat voor mensen zijn dat vandaag de dag? Wat verdienen ze? Wat voor werk doen ze?

"We leven in een tijd waarin de onzekerheden al best groot zijn. Het automatisme dat jij het in je leven beter gaat krijgen dan je ouders is er niet meer. In de Verenigde Staten noemen ze dat the fear of falling.

Lukt het mijn kinderen nog wel om een huis te krijgen? Is er later als ik oud ben nog wel zorg voor mij? Behoud ik mijn baan en kom ik wel rond van één inkomen? Dat zijn de fundamentele dingen van het bestaan. Die zorgen van gewone mensen zijn door de coronacrisis alleen maar groter geworden.

Als we daar niets aan doen, dan groeien die zorgen uit tot tegenstellingen en dat kan leiden tot polarisatie. Dat is echt het allerlaatste dat we moeten willen."

Een van die opdrachten is dus het bijbouwen van woningen. Dat staat toch al hoog op de agenda van dit kabinet? Hoe gaat het CDA dat onder uw leiding verder aanpakken?

"Het gaat nog niet hard genoeg. Als je kijkt wat er de afgelopen jaren is gebouwd, dan is dat nog niet de helft van wat er gebouwd had moeten worden. Voor 2030 hebben we een miljoen extra woningen nodig.

Dat betekent meer regie bij het aanwijzen van bouwlocaties en bij het bouwen van woningen.

Eigenlijk overal waar schaarste is, is een sterke rol van de overheid nodig. Dat zie je ook in de zorg. De zegeningen van de markt werken daar niet."

Het gaat dus ook over inkomen, want dat geeft zekerheid. Gaan we wat u betreft lastenverlaging terugzien?

"Werk moet in ieder geval zekerheid bieden. De liberalisering is echt doorgeschoten op de arbeidsmarkt. Kijk maar naar de flexibilisering. Daarover ligt een mooi rapport van de commissie-Borstlap.

We moeten leren van de crisis van tien jaar geleden dat je niet onmiddellijk gaat bezuinigen. Als je dat doet, dan raak je de mensen in hun onzekerheden."

Ziet u lastenverlichting voor burgers en bedrijven ook als investeren?

"Dat kan, maar ik zie meer nog de noodzaak te investeren in kansrijke sectoren en kansrijke regio's voor de toekomst. De ruimte en de mogelijkheid liggen juist in de regio. Daar kun je nog woningen bouwen, de Randstad is bomvol."

Ik heb u in de campagne weinig gehoord over het klimaat. Is dat een afgesloten hoofdstuk sinds de klimaatwet is aangenomen door het parlement?

"Het ging in zekere zin wel over het klimaat toen het over de boeren ging."

De boeren kwamen naar u toe in de Jaarbeurs in Utrecht tijdens het CDA-debat. Hoe was die ontmoeting?

"Dat was een prima gesprek. Je ziet bij boeren een grote onzekerheid. Ze worden gezien als de grootste vervuilers van Nederland."

Omtzigt (links) en De Jonge net na de bekendmaking van de uitslag. (Pro Shots)

De landbouw stoot in Nederland toch ook de meeste stikstof uit?

"Kijk, we zullen met de boeren moeten werken aan nieuwe zekerheden. Als zij de hele dag vanuit Den Haag horen dat er te veel boeren zijn en dat ze worden gezien als de grootste vervuilers van Nederland, dan is dat voor hen moeilijk om daar zekerheden aan te ontlenen. Boeren vragen terecht dat de politiek erkent dat zij in de knel zitten.

We moeten ook eerlijk zijn. We kunnen niet blijven doen wat we altijd hebben gedaan, want dat gaat moeilijk samen met de duurzaamheidsopdracht die we ook hebben. We moeten samen die puzzel leggen om uiteindelijk de klimaatdoelen van 'Parijs' te halen.

Zo kijken we ook naar duurzaamheid. Het is onze eigen Ruud Lubbers geweest die als eerste premier het thema milieu belangrijk maakte. Rentmeesterschap is een van de vier grondbeginselen van het CDA. We hebben de aarde in bruikleen. We moeten het karwei van Lubbers afmaken."

Was u zenuwachtig voor vandaag?

"Nee. Het was wel heel spannend."

Bent u zo'n koele kikker?

"Als je de overtuiging hebt dat je naar eer en geweten hebt verteld wat de rol van het CDA moet zijn, dan kan ik daar wel rust van hebben.

De waardering voor Pieter is terecht groot. Mensen houden van Pieter. Hij laat zien wat het betekent om met de zorgen van mensen aan de slag te gaan en het verloren vertrouwen in de politiek te herwinnen."