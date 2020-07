Hugo de Jonge wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De minister van Volksgezondheid won het in een tweede stemronde nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, maakte de partij woensdag in Den Haag bekend.

Het verschil was heel klein: De Jonge kreeg 50,7 procent van de stemmen, de overige 49,3 procent stemden op Omtzigt.

"Volgens mij was deze verkiezing spannender dan gehoopt", zei Omtzigt dan ook tegen partijvoorzitter Rutger Ploum. De opkomst was bijna 67 procent.

De Jonge bedankte zijn 'running mate' Omtzigt en zei samen de verkiezingscampagne in te willen gaan.

"We gaan de tegenstellingen overwinnen", zei hij in zijn dankwoord. "Met dat verhaal kunnen we misschien wel de grootste partij worden."

De Jonge kreeg al vroeg steun van partijtop

Bestuurder De Jonge wordt door veel CDA’ers gezien als een veilige keuze. Hij gold bij zijn aantreden in Den Haag als vicepremier in 2017 direct als gedoodverfde kandidaat om de kar te trekken bij de volgende verkiezingen.

Zeker toen die andere kanshebber, minister van Financiën Wopke Hoekstra, in juni liet weten zich niet te mengen in de strijd om het partijleiderschap.

De Jonge kreeg ook al vroeg in de campagne de openlijke steun van prominente partijgenoten, zoals oud-fractievoorzitter Sybrand Buma en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

De Jonge benadrukte tijdens deze campagne telkens weer dat hij het politieke midden opzoekt en verschillende groepen wil verbinden. Daar hoort samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) niet bij, daarvoor is de gedoogconstructie met de PVV tussen 2010 en 2012 te traumatisch, vindt de bewindsman.

De Jonge profileerde zich de afgelopen jaren op het thema immigratie, hoewel dat niet in zijn ministersportefeuille zit. “Dat overkomt ons”, zei hij meerdere keren. Om daar controle op te krijgen wil hij een maximum stellen aan het aantal migranten dat jaarlijks naar Nederland komt, voorafgegaan aan een jaarlijks terugkerend debat over het onderwerp.