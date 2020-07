Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) benadrukt dat de pensioenen in het nieuwe stelsel sneller kunnen stijgen, maar eventuele kortingen zijn allerminst van de baan. "Ik heb geen idee wat de economie de komende jaren gaat doen", zegt de bewindsman dinsdag tijdens een Kamerdebat over het nieuwe pensioenstelsel.

"Iedereen die zegt dat kortingen kunnen worden uitgesloten, ongeacht wat er gebeurt, liegt", zei Koolmees.

PVV, SP en 50PLUS vroegen de bewindsman om garanties dat de pensioenen de komende jaren op zijn minst meestijgen met de prijzen (indexeren). Dat is bij de grootste fondsen de afgelopen twaalf jaar vaak niet gebeurd. "Wanneer krijgen gepensioneerden in godsnaam een keer inflatiecorrectie?", vroeg Corrie van Brenk, Kamerlid van 50PLUS, zich af.

"Deze generatie gepensioneerden heeft al jaren geen indexatie gehad en kan wat deze minister betreft zelfs grote pensioenverlagingen verwachten. Deze deal is een klap in het gezicht van gepensioneerden en van werknemers", zei SP-Kamerlid Bart van Kent.

Grootste hervorming van Nederlandse economie

Koolmees noemde iedere toezegging in die richting "gratuit" en een "valse voorstelling van zaken". Niemand weet namelijk wat de komende jaren zal brengen en met de uitbraak van COVID-19 en de financiële gevolgen daarvan is de toekomst nog onzekerder.

"Het Centraal Planbureau heeft voor volgend jaar vier scenario's beschreven. Wij hebben het nu over de periode tussen 2022 en 2026", zei Koolmees.

Dat is de tijd die fondsen krijgen om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Daar zijn nog geen definitieve afspraken over gemaakt, maar het kabinet wil wel dat een fonds financieel gezond is voordat het toetreedt tot het nieuwe stelsel. In sommige gevallen dreigen dan kortingen, bleek uit de nieuwste plannen. "Ik kan geen zekerheid geven dat er niet gekort gaat worden", aldus Koolmees.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg om een grondige hoorzitting in het najaar om de precieze gevolgen van de nieuwe regels door te rekenen en te kijken of het juridische allemaal in orde is. "Dat hadden we eigenlijk eerder moeten doen", zei Omtzigt.

De pensioenfondsen beheren gezamenlijk zo'n 1.500 miljard euro, daarmee is dit in omvang de grootste hervorming van de Nederlandse economie.

Belangrijke verandering is loslaten van uitkeringsbelofte

Een van de belangrijkste veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel is dat de belofte over de uitkering wordt losgelaten. Daarom worden de huidige hoge buffers, of het streven daarnaar, overbodig. De pensioenen deinen straks makkelijker mee op de golven van de economie. Sneller stijgen in goede tijden en sneller korten als het tegenzit.

Koolmees heeft al twee jaar op rij kortingen uitgesteld om de rust tijdens de onderhandelingen met werkgevers en werknemers over het nieuwe pensioenstelsel een beetje te bewaren. Hij bespeurt al tien jaar lang chagrijn over het huidige stelsel bij gepensioneerden, werkenden en jongeren. "En dat chagrijn begrijp ik."

Koolmees hoopte de sfeer te verbeteren met het vooruitzicht dat de pensioenen in het nieuwe stelsel eerder voordeel dan nadeel hebben. Dat blijkt althans uit berekeningen die het CPB bij dertien verschillende fondsen uitvoerde. "Als we in het huidige stelsel blijven hangen, dan dreigen er eerder en stevigere kortingen dan in het nieuwe stelsel", aldus de bewindsman.