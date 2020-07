De gemeenteraad van Zoetermeer roept dinsdag op tot een landelijk protest tegen het huidige budget dat gemeenten hebben. Alle dertien partijen vinden dat de Rijksoverheid de afgelopen jaren structureel te weinig geld ter beschikking heeft gesteld voor alle gemeentelijke taken die erbij zijn gekomen. Er is een actiecomité opgericht om raden in andere steden aanspoort op een zelfde manier stelling te nemen.

Het is uniek dat een gemeenteraad unaniem zo'n motie aanneemt en landelijk oproept tot actie tegen de Rijksoverheid.

De partijen in de Zoetermeerse raad stellen dat zij voornamelijk door de forse zorgkosten waar de gemeente mee is opgezadeld flink in de problemen komen. Vooral de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is veel te laag, stelt de raad.

De gemeente Zoetermeer komt jaarlijks 17,5 miljoen euro tekort om alle zorgtaken te realiseren, aldus een woordvoerder van de raad in het NOS Radio 1 Journaal. Deze tekorten werken door op allerlei kleinere posten die voor inwoners van de stad van groot belang zijn, zoals zwemlessen en voordeelpassen voor minima.

VNG luidde recent ook al noodklok over dit onderwerp

Als het kabinet niet luistert, willen de partijen in de raad overgaan tot radicale maatregelen, zoals het niet vaststellen van een begroting.

Het is niet de eerste maal dat een gemeente de noodklok luidt over de gebrekkige financiële steun vanuit Den Haag. Voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemde de situatie recent "volstrekt onhoudbaar".

'Nood is blijkbaar heel hoog'

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevestigt dat het zelden voorkomt dat een gemeenteraad op deze manier een landelijk signaal afgeeft. "Gemeenten trekken soms wel samen op als het om een regionaal dossier gaat, zoals windparken. Of problemen worden via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten landelijk aangekaart. Maar op deze manier heb ik het nog niet vaak gezien; de nood is blijkbaar heel hoog."

Bröring denkt dat Den Haag er slim aan doet om dit signaal serieus te nemen. "Juridisch hoeft het kabinet er niets mee te doen", beklemtoont hij. "Maar politiek is dit een noodkreet die je lastig kan negeren. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, met volksvertegenwoordigers die laten horen wat er leeft in de samenleving. De pijn van deze bezuinigingen wordt maatschappijbreed gevoeld en de maat is blijkbaar vol."