Als Pieter Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing van het CDA wint, is Wopke Hoekstra bereid het kabinet in te gaan als minister of premier. Dat zegt Hoekstra zondag tegen De Telegraaf.

"Pieter Omtzigt doet nu een expliciet beroep op me, en ik ben uiteraard bereid hem te helpen", aldus Hoekstra tegen de krant.

Omtzigt heeft eerder gezegd geen ambitie te hebben om zelf het kabinet in te gaan, maar Hoekstra graag in deze positie te willen zien. Medekandidaat Hugo de Jonge heeft wel aangegeven zelf het kabinet in te willen gaan.

Hoekstra geeft dus gehoor aan de oproep van Omtzigt, maar benadrukt wel dat hij daarmee niet zijn steun uitspreekt voor Omtzigt. "Als Hugo de Jonge mij iets soortgelijks zou vragen, zou ik hetzelfde antwoord geven", zegt Hoekstra tegen De Telegraaf. "Ik heb steeds gezegd dat ik straks vierkant achter de lijsttrekker ga staan, wie het ook wordt. Ik heb afgelopen jaren met beiden uitstekend samengewerkt."

Strijd om lijsttrekkerschap CDA beslist in tweede stemronde

Uit de eerste stemronde van de lijsttrekkersverkiezing kwam zaterdag nog geen definitieve winnaar. Om te winnen moet meer dan 50 procent van de stemmen worden behaald. Bijna 49 procent van de stemmers bracht zijn stem uit op De Jonge. Omtzigt kreeg bijna 40 procent van de stemmen. Mona Keijzer kreeg 11,1 procent van de stemmen en viel af.

Uit de tweede stemmingsronde moet blijken wie de definitieve lijsttrekker wordt voor de CDA. Leden van de partij mogen tot dinsdagochtend hun stem uitbrengen, waarop de uitslag woensdag bekend wordt gemaakt.