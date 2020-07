De eerste stemronde voor de verkiezing van de nieuwe lijsttrekker van het CDA heeft nog geen definitieve winnaar opgeleverd. Daarom komt er een tweede ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen: Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Mona Keijzer is afgevallen.

De uitslag van de CDA-lijsttrekkersverkiezing Hugo de Jonge - 48,7 procent

Pieter Omtzigt - 39,7 procent

Mona Keijzer - 11,1 procent

De winnaar van de verkiezing moet meer dan 50 procent van de stemmen krijgen. Omtzigt kreeg bijna 40 procent van de stemmen, op De Jonge stemde bijna 49 procent van de stemmers.

De opkomst was 66,2 procent. Daarmee lag de opkomst hoger dan in 2012, toen 54 procent van de leden hun stem uitbracht.

De CDA-leden mogen tot dinsdagochtend nogmaals hun stem uitbrengen. Woensdag wordt de uitslag bekendgemaakt. De twee overgebleven kandidaten gaan maandagavond in het programma Op 1 met elkaar in debat.

Keijzer gaf na haar verlies het stemadvies aan haar achterban om Omtzigt te steunen als nieuwe lijsttrekker. "Iemand die naast gewone mensen staat. Dat heeft het CDA nodig om de grootste te worden", zei Keijzer tegen RTL Nieuws.

De Jonge wil terug naar politieke midden

De Jonge wil na een periode waarin het CDA opschoof naar de cultureel-conservatieve rechterkant van het politieke spectrum naar het midden terugkeren. Hij spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen samenwerking met het rechtse Forum voor Democratie.

De Jonge ziet de coronacrisis als belangrijk thema voor de toekomst. "De komende jaren staan we in Nederland voor de opdracht om met elkaar, als een samenleving, deze crisis te boven te komen", zei hij toen hij zich kandidaat stelde.

Daarnaast heeft hij extra aandacht voor migratie. "We moeten groeien op een manier dat het de samenleving niet overvraagt. Dat gebeurt nu wel", aldus De Jonge maandag tijdens het lijsttrekkersdebat van het CDA.

Omtzigt is een vechter die bruggen wil bouwen

Omtzigt is onder meer bekend vanwege zijn rol bij de dossiers over de toeslagenaffaire en MH17. Zijn campagne draaide om de rol als controlerende macht die de Tweede Kamer moet terugveroveren en de overheid die er weer voor de burger moet zijn. Hij is sinds 2003 lid van de Tweede Kamer.

"Ook al kost het mij jaren en nachten doorwerken, ik vind dat die overheid moet werken voor zijn burgers en niet omgekeerd", liet Omtzigt weten toen hij zich verkiesbaar stelde. "Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren."

Zijn aandacht gaat ook uit naar het Europese herstelfonds. "Als in Europa een land de financiën niet op orde heeft, dan moet dat land dat zelf oplossen", zei hij maandag tijdens het lijsttrekkersdebat van het CDA. Hij wil wel solidair zijn met landen die hard zijn getroffen door het virus, maar er zijn grenzen. "Italië - laat ik de roze olifant maar benoemen - moet hervormen."

Stemming moest over vanwege mogelijke beïnvloeding

De verkiezing van de nieuwe lijsttrekker was te beïnvloeden, bleek woensdag. Daarom moesten de leden die hun voorkeur al hadden opgegeven opnieuw hun stem uitbrengen. Leden konden tot zaterdagochtend opnieuw stemmen.

Naast de stemcode moesten de CDA-leden ook de vier cijfers van hun postcode invoeren. Een notaris controleerde de geldigheid van de stemmen achteraf door de twee codes te matchen.