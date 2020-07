Minister Carola Schouten (Landbouw) gaat met experts in gesprek over de eventuele gezondheidseffecten van het verlagen van ruw eiwit in veevoer. Dit naar aanleiding van "zorgen in de sector", schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer.

"Diergezondheid is ook voor mij een uitgangspunt waar niet aan getornd mag worden en daarom begrijp ik de zorgen die hier bij boeren over leven", aldus Schouten in de brief.

Wel blijft ze erbij dat er meer eiwit gevoerd wordt dan nodig. "Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten. Dit wordt in de sector en in de wetenschap breed onderschreven."

Volgens Schouten houden de maatregelen die ze neemt voldoende rekening met het welzijn van dieren. Toch laat Schouten zich adviseren, onder meer door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

"Mocht hieruit naar voren komen dat aanvullende diergezondheidsrisico's te verwachten zijn, dan zal ik de regeling hierop aanpassen", aldus Schouten.

Minder eiwit zorgt voor minder uitstoot

Vanaf 1 september moet krachtvoer voor koeien minder eiwit bevatten. De verminderde hoeveelheid eiwit zorgt voor minder uitstoot van ammoniak (waarin stikstof zit) en die zogenoemde stikstofruimte kan worden gebruikt voor de bouw van huizen en de aanleg van wegen.

Dat die stikstofruimte bij boeren vandaan moet komen is ze tegen het zere been. Daarom gingen de boeren de afgelopen week weer de straten op.