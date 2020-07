Tamara van Ark is donderdag op Paleis Huis Ten Bosch beëdigd als nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport door koning Willem-Alexander, meldt de Rijksoverheid. De VVD'er was staatssecretaris van Sociale Zaken, maar die positie zal nu worden overgenomen door Bas van 't Wout, ook van de VVD. Van 't Wout is donderdag eveneens beëdigd.

Eind mei werd bekend dat Van Ark Martin van Rijn van de PvdA per 9 juli ging opvolgen. Van Rijn is voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid en moest tijdelijk minister Bruno Bruins vervangen. Bruins trad terug als minister voor Medische Zorg, kort nadat hij op 18 maart tijdens een debat het bewustzijn verloor. Hij liet weten te kampen met oververmoeidheid.

Van Rijn is een oude bekende van premier Mark Rutte, met wie hij samenwerkte tijdens de regeerperiode van de VVD samen met de PvdA. Rutte zei op het moment van het aftreden van Bruins dat hij geen geschikte kandidaten binnen zijn partij zag.

De PvdA'er besloot op te stappen omdat de coronacrisis "richting een volgende fase gaat", wat hem een logisch moment leek om zijn tijdelijke ministerschap te beëindigen. Koning Willem-Alexander heeft hem donderdag "op de meest eervolle wijze ontslag verleend".

Van Ark was eerder Tweede Kamerlid en tweemaal wethouder namens de VVD.