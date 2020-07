Voormalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën wilde ouders die in de toeslagenaffaire gedupeerd zijn al in juni 2019 een tegemoetkoming toezeggen. Dat meldt NRC donderdag op basis van onderzoek naar interne stukken en gesprekken met betrokkenen. Weerstand in het kabinet leidde ertoe dat deze toezegging uiteindelijk pas maanden later kwam.

NRC schrijft dat op 4 juni 2019 voor Snel en zijn ambtenaren duidelijk werd dat er systematisch fouten waren gemaakt bij de Belastingdienst, waar hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor was.

In de ministerraad van 7 juni zou hij volgens de reconstructie van NRC steun hebben gevraagd voor het toezeggen van financiële compensatie van in totaal zo'n 4 tot 7 miljoen aan de gedupeerde ouders. "Ik heb de intentie om voor deze groep ouders nu echt wat te doen en wil daarom alles op alles zetten om te onderzoeken hoe ik voor deze groep mensen wat kan betekenen", zou hij hebben gezegd. "Samenvattend ben ik vastberaden om deze ouders op de een of andere wijze tegemoet te komen en dit dinsdag in een gesprek met de ouders te melden".

Zijn plan werd echter geblokkeerd. De ministerraad vreesde dat de belofte tot precedentwerking zou leiden. Uiteindelijk kregen de gedupeerde ouders pas vijf maanden later toegezegd dat zij een compensatie zouden ontvangen.

Duizenden ouders aangemerkt als fraudeur

De toeslagenaffaire draait om het handelen van de fiscus, die ouders dupeerde door de kinderopvangtoeslag ten onrechte stop te zetten. Vermoedelijk duizenden ouders werden onterecht aangemerkt als fraudeur. Ze werden onder meer strenger gecontroleerd als ze een dubbele nationaliteit hadden.

De top van de Belastingdienst weigerde de toeslagen uit te keren, ook als ouders er wel recht op hadden. Uiteindelijk moesten ouders soms tienduizenden euro's (onterecht) terugbetalen en kwamen zij in geldproblemen of verloren ze hun huis. In november 2017 gaf de Belastingdienst na een rapport van de Nationale ombudsman toe dat er fouten waren gemaakt.

Snel trad uiteindelijk in december 2019 af als staatssecretaris vanwege de affaire. De Tweede Kamer vertrouwde er niet op dat hij de toeslagenaffaire nog tot een goed einde zou kunnen brengen.