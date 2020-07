Het kabinet past de aangekondigde coronaspoedwet aan na kritiek erop vanuit de Tweede Kamer. Dat bevestigen Haagse bronnen dinsdagavond in gesprek met onder meer de NOS, NRC en het AD.

Volgens de bronnen zal de corona-app helemaal uit de wet gehaald worden. Ook de mogelijkheid voor politieagenten om bij mensen thuis in te grijpen, zou straks niet meer in de wet terug te vinden zijn.

De noodwet moet alle nu geldende tijdelijke coronamaatregelen verankeren in een wet. De regels die in deze wet terechtkomen, zijn in de afgelopen weken in het parlement behandeld.

De spoedwet zou eigenlijk op 1 juli al in werking treden, maar het lukte het kabinet niet om de wet op tijd af te krijgen. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vergde "een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer tijd en aandacht".

Kritiek vanuit verschillende hoeken

Behalve vanuit de Tweede Kamer kwam er ook vanuit andere hoeken kritiek op de wet. Zo was er volgens de Raad van State geen democratische controle op en voorzag de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen "verstrekkende gevolgen".

Ook de Raad voor de rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens verwachtten problemen.

De verwachting is volgens de diverse media dat het kabinet vrijdag een besluit neemt over de aangepaste versie van de coronaspoedwet.