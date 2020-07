Farid Azarkan wil lijsttrekker en politiek leider worden van DENK, zo zei hij zaterdagavond in tv-programma OP1. Zijn ambitie volgt op een aantal roerige maanden binnen DENK, waarin hij onder meer kortstondig uit de partij was gezet. Vooralsnog is hij de enige kandidaat-lijsttrekker.

Onder meer Tunahan Kuzu, Kamerlid en oprichter van Denk, steunt hem als potentiële lijsttrekker van DENK, aldus Azarkan in een persbericht. "Ik voel mij enorm gesteund binnen de partij om samen met alle DENK'ers te strijden voor onze idealen."

In zijn rol als lijsttrekker en politiek leider wil Azarkan focussen op het streven naar gelijkwaardigheid, benadrukt hij. "Juist nu het debat over institutioneel racisme op het scherp van de snede wordt gevoerd, wil ik het momentum benutten om in Nederland werkelijk gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Ik wil het karwei afmaken."

Of Azarkan de enige kandidaat-lijsttrekker blijft, moet nog blijken. Na de zomer zullen de DENK-leden hun lijsttrekker kiezen. Wie het tegen Azarkan wil opnemen, kan zich tot 15 augustus melden.

Maandenlange onrust binnen de partij

De onrust binnen DENK begon afgelopen april met een machtsstrijd tussen partijoprichters Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, toenmalig partijvoorzitter. Kuzu besloot zich terug te trekken nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad met een partijmedewerkster. Kuzu verdacht Öztürk ervan die informatie naar de pers te hebben gelekt en sprak van een "politieke broedermoordaanslag".

Niet veel later bekritiseerden Kuzu en Azarkan de werkwijze van Öztürk, die volgens het duo steeds meer zijn eigen gang zou gaan en Kuzu's politiek leiderschap zou ondermijnen. Daarop verweet Özturk Azarkan op zijn beurt lekken naar de pers en het "saboteren" van bemiddelingspogingen tussen hem en Kuzu.

Onterecht geroyeerd

Begin mei moest Azarkan thuis van zijn vrouw vernemen dat hij was geroyeerd. "Collega Öztürk had waarschijnlijk in een vlaag verstandsverbijstering gehandeld", zo kijkt Azarkan er nu op terug.



De boodschap was nooit persoonlijk aan hem overgebracht, maar is wel zonder zijn toestemming naar de ongeveer 3.500 leden gestuurd. Zodoende heeft hij zich ook niet kunnen verweren en daarmee was het royement onterecht, oordeelde de beroepscommissie van de partij. Het besluit moest daarom worden teruggedraaid. Sowieso had Azarkan al diezelfde dag laten weten aan te blijven als fractievoorzitter.

Toch weer samen verder

Azarkan, Öztürk en Kuzu meldden half mei in een verklaring dat ze de ruzie achter zich wilden laten en zich zouden gaan richten op de toekomst van DENK. De drie partijkopstukken stelden constructieve gesprekken te hebben gevoerd en goede afspraken te hebben gemaakt over de toekomst van de partij. Desondanks stapte Öztürk begin juni per direct op als partijvoorzitter.

Azarkan lichtte toe bij OP1: "We hebben elkaar in de ogen gekeken en gezegd: het is niet fraai wat zich afspeelt binnen DENK, mensen waren ontevreden, mensen keken ons erop aan, het was slecht voor de politiek, slecht voor DENK. Vanaf dat moment hebben we gezegd: we richten ons op de toekomst, we kijken naar onze verantwoordelijkheden." De partij wordt momenteel geleid door een interim-bestuur.