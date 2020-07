D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft aangifte gedaan tegen boeren die hem met de dood hebben bedreigd op een besloten Facebook-groep van Farmers Defence Force (FDF). De Groot heeft enkele verwensingen ingezien en die doorgestuurd naar de politie, zegt hij vrijdag tegen NU.nl.

"Hier krijg je buikpijn van", aldus De Groot. De D66'er krijgt wel vaker verwensingen naar zijn hoofd geslingerd vanwege de partijstandpunten over de sector, maar bij doodsbedreigingen trekt hij een streep.

Enkele opmerkingen zijn door het Reformatorisch Dagblad ingezien. "Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven", citeert de krant een Facebook-bericht op de FDF-pagina.

Er worden meer van dat soort opmerkingen in de Facebook-groep met ruim 50.000 leden gemaakt. "Mag ik hem afschieten!", schrijft iemand anders. En: "Preventief ruimen die vuile Judas."

Rutte: 'Iemand die politici bedreigt is geen gesprekspartner'

FDF zat begin dit jaar nog met premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw) om tafel om over stikstofmaatregelen te praten.

Rutte liet vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie weten dat hij deze specifieke online groepen niet kent en wilde daarom niet zeggen of zo'n overleg in de toekomst nog wel gepast zou zijn. "Iemand die politici bedreigt, is geen gesprekspartner", zei Rutte in algemene zin.

De Groot haalde zich onder meer de woede van boeren op de hals toen hij in september vorig jaar pleitte de veestapel te halveren om zo de stikstofuitstoot te verlagen.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor verreweg de meeste stikstofuitstoot in Nederland. De rechter besloot vorig jaar dat Nederland de natuur beter moet beschermen tegen stikstofuitstoot en -neerslag.