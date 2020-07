Zo'n negenduizend dossiers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn in de periode tussen 2009 en 2012 te vroeg vernietigd. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Omdat het om toeslagen gaat, hadden de dossiers eigenlijk twaalf jaar bewaard moeten blijven. Ze waren echter per ongeluk bij de afdeling Belastingen terechtgekomen, waar een termijn van zeven jaar geldt. Daardoor werden de dossiers vijf jaar te vroeg vernietigd. De voortijdige vernietiging werd ontdekt toen de afdeling Toeslagen een dossier uit 2012 opvroeg.

Het gaat om dossiers van ouders met kinderopvangtoeslag die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling. Het incident is als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dossiers uit de bezwarenprocedure zijn vermoedelijk nog wel beschikbaar. Dat wordt nog onderzocht.

De dossiers werden door de rechtbank naar de Belastingdienst en de afdeling Toeslagen gestuurd, maar ook via andere bronnen zijn de dossiers waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Rechtbankstukken worden na enkele weken vernietigd. Wel kunnen uitspraken van de rechter en stukken uit eerdere fasen, voorafgaand aan het beroep, helpen bij een herbeoordeling.

De Belastingdienst gaat samen met gedupeerde ouders in gesprek en op zoek naar eventueel ontbrekende informatie. Volgens Van Huffelen staat voorop dat ouders altijd het voordeel van de twijfel zullen krijgen als de informatie voor een herbeoordeling van hun zaak ontbreekt.