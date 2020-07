Onder anderen Edgar Davids en Glenn de Randamie, ook bekend als rapper Typhoon, maken onderdeel uit van het adviescollege dat de komende tijd gesprekken organiseert over het Nederlands slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Kamer.

Het college wordt voorgezeten door Frits Goedgedrag, de voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen, jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland en Ruben Severina.

Ollongren: "Discriminatie en racisme zijn hardnekkige problemen in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om stil te staan bij wat het slavernijverleden voor mensen in het heden betekent. Zo kunnen we een pijnlijk verleden omzetten in iets wat ons als samenleving verbindt in plaats van verdeelt."

De dialooggroep zal geadviseerd worden door een vaste groep wetenschappers waarvan nog niet bekend is wie daar deel van zullen uitmaken.

Ook gesprekstafels op Caribische delen

Het college kan onafhankelijk de gesprekken inrichten en zelf bepalen wie daarbij betrokken wordt. Het ministerie staat hier verder los van. "De dialoog richt zich op de hele Nederlandse samenleving", schrijft Ollongren. "Ook op de Caribische delen van het koninkrijk vinden gesprekstafels plaats."

De minister schreef dinsdag het verzoek van PvdD-senator Peter Nicolai om slavernij en de slavenhandel in het verleden wettelijk aan te merken als een misdaad tegen de menselijkheid door te sturen naar het adviescollege. Ook zou wettelijk gegarandeerd moeten worden dat er een Nationaal monument slavernijverleden, een kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum komt. Over deze kwesties zal het college zich onder meer buigen.

De verwachting is dat de dialooggroep voor 1 mei 2021 de bevindingen aan het kabinet aanbiedt.