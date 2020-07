De nieuwe donorwet is woensdag ingegaan. Vanwege de coronacrisis hebben volwassen Nederlanders echter nog tot in het najaar de tijd gekregen om hun keuze in te vullen. Wie zich uiteindelijk niet registreert, geeft automatisch toestemming voor orgaandonatie.

7,3 miljoen Nederlanders hebben hun keuze inmiddels ingevuld, meldt de Rijksoverheid woensdag. Daarvan geeft 53 procent toestemming voor het doneren van organen en weefsels. 36 procent wil geen donor worden en 11 procent laat de keuze na hun overlijden over aan familie of een aangewezen persoon.

Bijna 7 miljoen volwassen hebben zich nog niet geregistreerd in het donorregister. Zij ontvangen vanaf september een brief van de overheid met de oproep dit alsnog te doen. Wie zes weken na deze brief nog niets invult, krijgt een tweede brief.

Wie dan na zes weken geen actie onderneemt, komt met "geen bezwaar tegen orgaandonatie" in het donorregister te staan. Mensen kunnen hun voorkeur altijd veranderen.

Oorspronkelijk hadden mensen tot 1 juli de tijd om hun keuze vast te leggen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft Nederlanders echter langer de tijd gegeven. Hij vond dat zij met de coronacrisis al genoeg aan hun hoofd hadden.

De Rijksoverheid start deze zomer een campagne op onder andere radio en televisie om iedereen nogmaals te informeren over de nieuwe donorwet.