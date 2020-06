Ruud van der Velden is zondag verkozen tot voorzitter van de Partij voor de Dieren. Meer dan zevenhonderd leden van de partij hebben hun stem uitgebracht op Van der Velden.

Van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, was al interim-voorzitter van de partij en was zondag de enige kandidaat voor de functie.

Hij volgt daarmee officieel de voormalig partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel op, die in oktober door de partij werd geroyeerd. Wolswinkel zou stelselmatig bestuursbesluiten naast zich hebben neergelegd en de partij schade hebben toegebracht door onder meer zijn persoonlijke opvattingen te uiten in de media.

Esther Ouwehand zal lijsttrekker worden voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zij moet nog wel officieel door de partij benoemd worden tijdens het congres in november. Tot dusver zijn er geen tegenkandidaten.