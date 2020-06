Het kabinet, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen zijn akkoord over een compensatiepakket nadat de provincie een beloofde verhuizing een marinierskazerne misliep. In totaal wordt er de komende jaren 650 miljoen euro geïnvesteerd in de provincie.

Het gaat om een bestuurlijk akkoord dat nog aan de Provinciale Staten moet worden voorgelegd.

Van het geld wordt onder meer een Delta Kenniscentrum en een grootschalig justitieel complex opgeleverd, met een extra beveiligde rechtbank voor zittingen. Ook moet er een snellere treinverbinding komen vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen.

In totaal moeten alle investeringen goed zijn voor meer dan duizend nieuwe banen.

Zeeland wordt gecompenseerd omdat een eerder beloofde marinierskazerne vanuit Doorn, niet meer in Vlissingen gebouwd wordt maar in het Gelderse Nieuw-Milligen. De provincie had miljoenen geïnvesteerd in anticipatie op komst van de kazerne, die sinds 2012 was toegezegd aan de Zeeuwen.

Kabinet vreesde leegloop van marinierskorps

De beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid omdat veel mariniers niet naar Zeeland wilden komen omdat ze dan te veel van huis zouden zijn en zij hun gezinnen niet willen ontwortelen, aldus premier Mark Rutte. Een leegloop van het korps werd als groot aannemelijk risico ervaren.

Staatssecretaris Raymond Knops vertelt in een reactie dat er de afgelopen tijd hard gewerkt is aan de band tussen Zeeland en het kabinet, en dat er sprake is van "hernieuwd vertrouwen". Volgens hem draait het akkoord niet alleen om geld, maar "om het bieden van kansen aan inwoners van Zeeland".

Ook commissaris van de Koning Han Polman is in zijn nopjes met het akkoord. "Dit is een welgemeende uitgestoken hand van het kabinet, met de intentie om het verleden achter ons te laten. Wij zullen dit akkoord met een positief advies aan de Provinciale Staten voorleggen."