Hugo de Jonge roept alle kandidaat-lijsttrekkers van het CDA op om zich uit te spreken over samenwerking met FVD. "Voor of tegen samenwerking met FVD is een belangrijke vraag. Daar zijn onze leden mee bezig", zegt De Jonge vrijdag tegen NU.nl. Voor hem is het duidelijk. "Samenwerken met FVD gaat niet gebeuren."

De Jonge doet de oproep nadat het CDA-bestuur vrijdagmiddag Hugo de Jonge, Mona Keijzer, Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt officieel heeft voorgedragen als nieuwe kandidaat-lijsttrekkers.

Van Helvert wil FVD niet op voorhand uitsluiten. Volgens Omtzigt ligt samenwerking met FVD niet in de rede, omdat Thierry Baudet volgens hem het CDA zelf heeft uitgesloten door de christendemocraten ervan te beschuldigen dat zij uit zijn "op de vernietiging van Nederland."

Mona Keijzer wil zich er desgevraagd niet over uitlaten. "Dat is een compleet premature discussie", zegt zij. Ze voegt er wel aan toe dat het onverstandig is om de partij van Baudet uit te sluiten. "Als ik de leden spreek, dan gaat het over andere zaken".

De Jonge vindt dat de leden recht hebben om duidelijkheid te krijgen voor welke koers de andere kandidaten staan. "Ik vind de vraag of kandidaat-lijsttrekkers onomwonden uitspreken of ze voor of tegen samenwerking met FVD zijn terecht. Zeker omdat dit binnen het CDA voor een hele hoop discussie heeft gezorgd." Hij doelt op de recente provinciale samenwerking tussen het CDA en FVD.

"Dat is een afweging van de lokale politiek geweest. Maar nu is de vraag over samenwerking aan ons. Op die vraag moet een helder antwoord komen", zegt De Jonge. "Ik zie het niet gebeuren. Als ik zeg ik zie het niet gebeuren, dan bedoel ik: dat gaat niet gebeuren."

'Terug naar geboortepapieren'

Volgens De Jonge ligt er een fundamentele keuze voor de leden. "Deze lijsttrekkersstrijd gaat over welke partij we willen zijn. "Ik geloof sterk dat we terug moeten naar de geboortepapieren van het CDA: dat is het tegenovergestelde van polarisatie. Onze oplossingen bieden we vanuit het midden."

De leiderschapsverkiezingen gaan daarom ook over welke richting de partij op moet. Het CDA kampt sinds de slecht verlopen samenwerking met de PVV in een richtingenstrijd waar het rechts-populisme en cultureel-conservatieve gedachtegoed de afgelopen jaren de boventoon voerden. "Dat is niet altijd goed gegaan", aldus De Jonge.

De CDA-leden kunnen tussen 6 en 9 juli een stem uitbrengen in de lijsttrekkersverkiezing.