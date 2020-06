CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich kandidaat gesteld om lijsttrekker te worden van het CDA. Dat meldt RTL Nieuws donderdag.

"Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom. Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren", zegt Omtzigt tegen RTL Nieuws.

"Ik heb er dit weekend lang met mijn echtgenote over gesproken. Dat is ook nodig want we wonen in Enschede, hebben vier kinderen, dus het is best een keuze. Na dat gesprek heb ik besloten me kandidaat te stellen."

Vorige week stelde vicepremier Hugo de Jonge zich al kandidaat. Eerder deze week volgden ook staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Martijn van Helvert. Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaf eerder aan zich juist niet kandidaat te stellen. Volgens Hoekstra ziet hij zichzelf meer als een bestuurder dan een beroepspoliticus.

Omtzigt is onder meer bekend vanwege zijn rol bij de dossiers over de toeslagenaffaire en MH17. Ook hield hij zich bezig met het dossier over de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Hij is sinds 2003 lid van de Tweede Kamer.

Samenwerking met FVD lijkt niet voor de hand te liggen

Het Kamerlid lijkt niet voor een samenwerking met Forum voor Democratie te zijn (FVD). "De heer Baudet heeft gezegd dat het CDA uit is op de vernietiging van Nederland, daarmee heeft hij gezegd dat hij niet met ons wil samenwerken", aldus Omtzigt tegen RTL Nieuws.

Leden van het CDA stemmen tussen 6 en 9 juli. Op 9 juli wordt bekend wie de nieuwe partijleider wordt.