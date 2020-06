Onvrije landen als Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit beïnvloeden de moslimgemeenschappen in Nederland met een gedachtegoed dat de kernwaarden en vrijheden van onze samenleving afwijst.

Dat staat in het het eindrapport (pdf) van de parlementaire ondervragingscommissie die beïnvloeding in Nederland door onvrije landen onderzocht.

Volgens de parlementaire ondervragingscommissie vindt de beïnvloeding plaats op verschillende manieren. Dit gebeurt onder meer door moskeeën op te richten en te besturen of financieel te ondersteunen. Hetzelfde gebeurt bij wat bekend staat als formele moskeescholen. Daarnaast wordt er beïnvloed door imams en predikers die zijn geschoold, uitgezonden en betaald door de onvrije landen.

De boodschap van de financiers wordt volgens de commissie versterkt en geprofessionaliseerd. Dit gebeurt onder meer door het uitgeven en verspreiden van literatuur, lesmethodes en wervingsmateriaal. Via sociale media worden moslimgemeenschappen rechtstreeks beïnvloed.

Geen zicht op de geldstromen

De commissie schrijft dat er geen enkele overheidsinstantie in Nederland is die zicht heeft op alle geldstromen uit het buitenland. De overheid kampt met een gebrek aan transparantie over de afkomst van het geld, het doel van de financiering en de financiële verantwoording.

Volgens de commissie is er sprake van urgentie en neemt als voorbeeld het beleid vanuit Turkije.

"Dat is erop gericht hun visie op de islam in Nederland te bestendigen via de Diyanetmoskeeën. Feit is dat op zichtbare en onzichtbare wijze organisaties en regeringen van onvrije landen in de hoofden en harten van onze moslimgemeenschappen proberen te komen. Hierdoor kunnen parallelle samenlevingen ontstaan."

8 miljoen euro aan donaties voor Rotterdamse moskee

Donaties om moskeeën te financieren variëren tussen de tienduizenden euro's en circa 2,5 miljoen euro. Een uitschieter is de Essalam Moskee in Rotterdam, dat een totaal voor 8 miljoen euro aan donaties ontving. Dit soort financiering komt vooral uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar.

Hoeveel geld er vanuit het Turkse Diyanet komt is volgens de commissie niet goed vast te stellen. Wel zijn alle imams die namens Diyanet in Nederland werken in dienst van de Turkse overheid.

'Vooral de jeugd is ontvankelijk voor salafistische invloeden'

"De invloed uit onvrije landen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de islamitische gemeenschappen in Nederland en voor de Nederlandse samenleving als geheel", schrijft de commissie in het rapport.

"Zo heeft de commissie gezien hoe dominantie van salafistische invloeden in een aantal moskeeën leidt tot minder vrijheid voor moskeegangers om het geloof op hun eigen manier te belijden."

"Vooral de jeugd vormt een groep die ontvankelijk is voor salafistische invloeden" wordt er benadrukt. "Jongeren lopen het risico te radicaliseren. Steeds meer wordt de salafistische boodschap online, via sociale media, verspreid. Radicalisering en extremisme onder jongeren kunnen onder meer leiden tot uitreizen naar Syrië om mee te doen aan de jihad."