Kamerlid Martijn van Helvert wil lijsttrekker worden, maakt hij woensdag bekend in het AD. Hij is het derde partijlid dat zich hiervoor verkiesbaar heeft gesteld.

Ook minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge en staatssecretaris Economische Zaken Mona Keijzer doen een gooi naar het CDA-lijsttrekkerschap.

De Limburgse Van Helvert (42) woont in de buurt van Sittard is sinds 2015 lid van de Tweede Kamer. Hij was onder meer fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Limburg.

Tegen het AD zegt hij de samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) niet uit te sluiten: "Regionaal, in Limburg en Brabant, gebeurt dat al en gaat dat goed. Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken."

Ook zegt de Limburger dat hij de Randstad en regio wil verbinden. Hij wijst erop dat Keijzer uit Volendam komt en De Jonge uit Rotterdam. "Dat is geen verwijt hoor, je woont waar je woont. Maar ik wil dat er wat te kiezen is. Er zijn geen kandidaten uit Brabant, niet uit Gelderland, niet uit Overijssel. Alleen kandidaten uit 'Holland'."