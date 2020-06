"Bijzonder" en "inspirerend" noemde premier Mark Rutte het gesprek over racisme en discriminatie dat hij woensdag voerde op het Catshuis. De premier sprak met vijf gasten die allen op hun eigen manier met het onderwerp te maken hebben gehad. Opvallende afwezigen waren Black Live Matters Nederland (BLM Nederland) en Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de organisatoren van de drukbezochte antiracismedemonstraties. Die krijgen alsnog een uitnodiging van de premier. "We moeten de energie vasthouden."

Premier Rutte sprak niet alleen met DENK-politicus en activist Gideon Everduim en presentatrice Sosha Duysker, maar ook met Xenia Wever, die de premier een brief heeft gestuurd, en Charnel Sambo, die een van de demonstraties bijwoonde.

Everduim en Duysker zijn blij met het gesprek, al verbaasde het ze wel dat BLM en KOZP niet waren uitgenodigd. "Ik zit hier toch met een dubbel gevoel", zegt Duysker na afloop van het gesprek. "De premier heeft wel toegezegd dat hij ze alsnog gaat uitnodigen. Dat neemt een hoop ongemak weg."

KOZP omschreef het gesprek en het uitnodigingsbeleid eerder op de dag als "een pr-stunt". Volgens de organisatie wil de premier daarmee "een oprecht gesprek om institutioneel en antizwart racisme concreet te gaan bestrijden" uit de weg gaan.

Rutte: 'Had KOZP en BLM van tevoren kunnen inlichten'

Premier Rutte zei eerst de persoonlijke verhalen van betrokkenen te willen horen. "Ik wilde zelf ervaren hoe mensen die bij de demonstraties aanwezig waren zich gevoeld hebben. Ik ga ook in gesprek met Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter. Ik ben blij met de volgorde."

Hij erkende dat het handiger was geweest om KOZP en BLM dat in een eerder stadium te laten weten. "Ik had ze misschien wel van tevoren moeten inlichten."

Wat de premier betreft, blijft het daar vervolgens niet bij. Maar concrete plannen om institutioneel racisme aan te pakken, heeft hij nog niet. Volgens de premier zullen meer wetten en regels niet werken. "Anders hadden we dat natuurlijk allang gedaan."

Het doel van het gesprek was volgens Rutte meer een startpunt. "Een van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat we met elkaar gaan doorpraten."

Premier wil racisme en discriminatie 'een enorme klap' toebrengen

Na de dood van Floyd en de wereldwijde protesten tegen institutioneel racisme herkent Rutte een gemeenschappelijk gevoel in de samenleving om met z'n allen iets tegen racisme te doen en discriminatie te bestrijden. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat over een paar weken niet alles bij het oude mag blijven. "We moeten nu echt proberen om het met elkaar te killen."

Hij zei zich ervoor te willen inzetten om te voorkomen dat het thema op een gegeven moment verdwijnt. "Als we nu niks doen, dan is straks alles weer back to normal. Dat is niet de bedoeling", aldus Rutte. "De vraag is nu hoe we de energie kunnen gebruiken om racisme en discriminatie een enorme klap te kunnen toebrengen."

Hoe dat tijdspad eruit komt te zien en welke doelen hij voor zichzelf stelt, is niet duidelijk. "We kunnen de uitkomst niet garanderen, wel de start."

Ondanks de afwezigheid van de organisatoren van de antiracismedemonstraties kijkt presentatrice Duysker positief terug op het gesprek. "Ik ben wel tevreden. Het is goed dat Rutte verder in gesprek gaat. Het is belangrijk dat de verhalen nu gehoord worden."