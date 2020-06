Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaat zich verkiesbaar stellen voor het lijsttrekkerschap van het CDA, laat ze dinsdagochtend via Twitter weten. Keijzer zal het moeten opnemen tegen vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij maakte vorige week zijn kandidaatschap bekend.

In haar bericht op Twitter zegt Keijzer te willen werken aan het herstel van de economie. "In deze coronatijden valt het niet mee om ondernemer te zijn", zegt ze in een videoboodschap. Ze voegt eraan toe dat ze elke dag "vecht" om uit te zoeken hoe ondernemers hun werk kunnen blijven doen. Ook zegt ze zich te willen inzetten voor betere posities voor vrouwen in het bedrijfsleven en de politiek.

Keijzer heeft al meerdere keren interesse in het partijleiderschap getoond. Zo nam ze het al eens op tegen Sybrand Buma. De voorkeur ging toen uit naar Buma.

Toen minister De Jonge en minister Wopke Hoekstra (Financiën) na de tegenvallende Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werden aangehaald als belangrijkste kandidaten voor het partijleiderschap, liet ze weten dat er "ook kroonprinsessen rondlopen in de partij". Hoekstra liet onlangs al weten geen partijleider te willen worden.

De Volendamse was jurist voordat ze in de politiek ging. Daarna was ze onder meer wethouder in de gemeente Waterland en in de gemeente Purmerend. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 kwam ze op een onverkiesbare plek (65) op de lijst te staan. Twee jaar later stond ze in de strijd om het lijsttrekkerschap tegenover Buma.

Staatssecretaris Keijzer kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 maar liefst 165.000 voorkeursstemmen. Dat maakte haar na Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de populairste vrouw onder de stemmers.