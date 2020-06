Rob Jetten doet geen gooi naar het partijleiderschap D66. Dat maakte hij dinsdag in een brief D66-leden bekend. Jetten schaart zich volledig achter de kandidatuur van Sigrid Kaag, maar is niet van plan de politiek te verlaten.

“Ik ben pas net begonnen en nog lang niet klaar”, schrijft de fractievoorzitter. “Komende zomer zal ik me dan ook met veel plezier melden voor onze kandidatenlijst.”

Na het vertrek van Alexander Pechtold nam nieuwkomer Jetten de leiding over de D66-fractie over, maar het partijleiderschap bleef onvervuld. Jetten maakte er geen geheim van erover na te denken om ook lijsttrekker te worden, maar ziet daar uiteindelijk vanaf.

Zondag maakte minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag bekend de kar te willen trekken. “Ik steun haar kandidatuur met heel mijn hart”, aldus Jetten. Hij ziet in haar “een ervaren partijleider” die Nederland internationaal op de kaart kan zetten en uit de coronacrisis kan leiden.

Met het terugtrekken van Jetten lijkt de lijsttrekkersverkiezing een formaliteit. Eerder haakte Kajsa Ollongren wegens gezondheidsklachten af en er hebben zich nog geen serieuze tegenkandidaten gemeld. In zijn omgeving is Jetten wel gevraagd om zich hoe dan ook te kandideren zodat de partij in ieder geval iets te kiezen heeft, maar daar zag hij toch van af omdat hij Kaag “de gedroomde kandidaat noemt.”

Kandidaat-lijsttrekkers die zich in de strijd willen mengen kunnen zich tot 3 augustus melden. De leden kunnen van 20 augustus tot en met 2 september hun stemmen uitbrengen.