Sigrid Kaag heeft zich officieel gemeld voor het lijsttrekkerschap van D66. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil voor de komende Tweede Kamerverkiezingen de kar trekken namens de sociaal-liberalen. Dat maakte Kaag zondag bekend.

"Vandaag stel ik me kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Omdat ik – meer dan ooit – geloof dat wij nodig zijn", aldus Kaag. "Het zijn onzekere tijden. Allemaal zoeken wij houvast, een gezamenlijke basis. En al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker: het moet anders. Het moet beter. Het is tijd."

Kaag speelde al langer met het idee zich te kandideren voor het partijleiderschap, een vacante functie sinds het vertrek van Alexander Pechtold. Rob Jetten volgde hem op als fractievoorzitter, maar met wie D66 de verkiezingen van maart volgend jaar in zou gaan, bleef lange tijd onduidelijk. Ook vicepremier Kajsa Ollongren gold als kandidaat. Zij maakte onlangs bekend af te haken in verband met gezondheidsklachten.

Of Jetten ook een gooi zal doen naar het partijleiderschap is nog niet bekend, al maakte hij er geen geheim van het lijsttrekkerschap serieus te overwegen. Kandidaat-lijsttrekkers die zich in de strijd willen mengen kunnen zich tot 3 augustus melden.

Kaag betrad in 2017 het Binnenhof met een indrukwekkende internationale carrière als topdiplomaat voor onder meer de Verenigde Naties en de OPCW, en toezichthouder op het verbod van chemische wapens.

Als minister benadrukte ze het belang van internationale samenwerking, vooral in een tijd waarin het bondgenootschap met Verenigde Staten een andere invulling heeft gekregen en vanwege het staatskapitalisme van China.

Kaag sprak de afgelopen jaren in verschillende toespraken nadrukkelijk over de gevaren van klimaatverandering en hekelde de toon van radicaal-rechtse en rechts-conservatieve partijen in de Kamer in het migratie- en diversiteitsdebat.

De leden van D66 kunnen van 20 augustus tot en met 2 september hun stemmen uitbrengen.