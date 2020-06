De partijraad van de SP heeft Lilian Marijnissen zaterdag gekozen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

De kandidatencommissie vindt dat Marijnissen "voor ons de vrouw is die onze partij moet blijven leiden: de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst op weg naar de verkiezingen en in de jaren daarna".

Marijnissen werd in december 2017 de fractieleider van de SP, als opvolger van Emile Roemer. Het wordt de eerste maal dat de dochter van oud-SP-leider Jan Marijnissen de partij gaat leiden in een landelijke verkiezingscampagne.

De fractieleider van de SP werd al op haar zeventiende gekozen in de gemeenteraad van Oss, maar was toen nog te jong om geïnstalleerd te worden. Dat gebeurde zodra zij haar achttiende verjaardag had gehad. Daarnaast was Marijnissen cao-onderhandelaar voor AbvaKabo FNV.

Zij zit sinds maart 2017 voor de SP in de Tweede Kamer. Voordat zij fractieleider werd, was Marijnissen woordvoerder zorg.