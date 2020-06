Hugo de Jonge heeft donderdag kenbaar gemaakt lijsttrekker te willen worden van het CDA. De vicepremier en minister van Volksgezondheid wil de christendemocraten leiden richting de de volgende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

De Jonge zie de coronacrisis als belangrijkste thema voor de toekomst. "De komende jaren staan we voor Nederland voor de opdracht om met elkaar, als een samenleving, deze crisis te boven te komen", zegt hij in een videoboodschap.

65 De Jonge maakt lijsttrekkerkandidaatschap bekent in videoboodschap

De kandidaatstelling volgt nadat CDA-minister Wopke Hoekstra woensdag bekendmaakte zich niet in de race om het partijleiderschap te werpen. Hoekstra en De Jonge golden al langer als belangrijkste kandidaten om het partijleiderschap van de vertrokken Sybrand Buma over te nemen. Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer heeft zich nadrukkelijk als kandidaat-lijsttrekker gepresenteerd. Of zij zich in de strijd zal mengen, is nog niet bekend.

De Jonge is van huis uit onderwijzer en zette in 2004 zijn eerste stappen op het Binnenhof. Hij begon als beleidsmedewerker bij het CDA, werd later de politiek assistent van de minister en staatssecretaris van onderwijs en ook nog even van toenmalig premier Jan Peter Balkenende. In 2010 werd hij wethouder in Rotterdam en sinds 2017 is hij minister.

De Jonge werd de afgelopen maanden een van de gezichten van de kabinetsaanpak in de coronacrisis. Hij nam het dossier over van Bruno Bruins die tijdens een debat onwel werd.

De Jonge zal zich nadrukkelijker dan voorheen moeten uitlaten over de koers die hij met het CDA voor ogen ziet. De rechts-conservatieve lijn stuit op bezwaren binnen de partij. Hij wilde zich niet uitlaten over de samenwerking tussen het CDA en FVD in Noord-Brabant. Wel zei hij dat hij het niet ziet gebeuren dat de partij onder zijn leiding met FVD zal samenwerken.