Het kabinet gaat onderzoeken of bouwprojecten mogelijk kunnen afzien van een speciale natuurvergunning zolang ze onder een bepaalde stikstofuitstoot blijven, zo heeft landbouwminister Carola Schouten woensdagavond laten weten aan de Tweede Kamer.

Daarmee reageert het kabinet op kritiek uit het eindrapport over het stikstofprobleem van de commissie-Remkes. Die stelde een drempelwaarde voor de bouw voor, omdat zij relatief weinig stikstof uitstoten, maar wel hard geraakt worden nadat het afgekeurde stikstofbeleid de vergunningverlening stillegde.

Het ministerie van Landbouw gaat nu onderzoeken of zo'n drempelwaarde mogelijk is. In ruil voor de drempelwaarde, zou de bouwsector verplicht worden om eigen stikstofuitstoot te verminderen.

Verder wil minister Schouten het terugdringen van de stikstofuitstoot wettelijk vastleggen. Daarmee reageert de regering op de kritiek van de adviescommissie dat de juridische verankering van het huidige beleid "onvoldoende" is en veel maatregelen op basis van vrijwilligheid zijn.

Stikstofbeleid vorig jaar afgewezen

Vorig jaar werd het stikstofbeleid van het kabinet door de Raad van State afgekeurd. Er werd te weinig gedaan om de stikstofneerslag en -uitstoot bij beschermde natuurgebieden te verlagen. Met dat beleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), werden bouwvergunningen afgegeven. Die werden met de rechterlijke uitspraak in één klap ongeldig waardoor een totale bouwstop volgde.

Inmiddels zijn er maatregelen genomen, mede op basis van eerdere tussenadviezen van de commissie-Remkes. Zo is de maximumsnelheid op snelwegen overdag verlaagd naar 100 kilometer per uur en mag de luchtvaart alleen groeien als er verdere verduurzaming tegenover staat.