Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA, zo laat hij woensdag weten in een interview aan De Telegraaf.

De minister van Financiën werd gezien als één van de favorieten voor het lijsttrekkerschap van de regeringspartij.

"Veel mensen binnen en buiten het CDA hebben me het afgelopen jaar geënthousiasmeerd over het leiderschap na te denken",aldus Hoekstra in De Telegraaf. "Toch ben ik steeds tot dezelfde conclusie gekomen. Namelijk dat ik het niet moet doen."

Hoekstra zegt zichzelf meer te zien als een bestuurder, en niet als beroepspoliticus.

De Jonge en Keijzer als mogelijke kandidaten

Het CDA opende maandag de sollicitatieprocedure voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer worden verder genoemd als mogelijke kandidaten. Keijzer liet vorig jaar zelf weten open te staan voor het partijleiderschap.

Kandidaten hebben tot 24 juni de tijd om zich te melden. Vervolgens doet het CDA-bestuur eind juni een voordracht, waarna tegenkandidaten zich kunnen melden. Mocht het bestuur vinden dat er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan kunnen er lijsttrekkersverkiezingen komen. Tussen 6 en 9 juli verwacht de partij de nieuwe lijsttrekker te kiezen.