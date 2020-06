Het CDA heeft de sollicitatieprocedure voor het lijsttrekkerschap geopend, laat de partij maandagochtend weten. In juli wordt de nieuwe lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 gekozen.

"Wij vinden het nu het goede moment om dit te doen", laat partijvoorzitter Rutger Ploum maandag weten.

De nieuwe politiek leider kan zich dan in de zomer voorbereiden op het lijsttrekkerschap en werken aan het CDA-verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

"Mogelijke kandidaten waren de afgelopen maanden erg druk met de bestrijding van de coronacrisis en de gevolgen ervan", schrijft Ploum. De lijsttrekker staat volgens hem "een intensieve herfst" te wachten en daarna begint de campagne al.

Kandidaten hebben tot 24 juni de tijd om zich te melden. Vervolgens doet het CDA-bestuur eind juni een voordracht, waarna tegenkandidaten zich kunnen melden. Mocht het bestuur vinden dat er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan kunnen er lijsttrekkersverkiezingen komen. Tussen 6 en 9 juli verwacht de partij de nieuwe lijsttrekker te kiezen.

Hoekstra, De Jonge en Keijzer zijn logische kandidaten

Het is geen geheim dat ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) mogelijke kandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) liet vorig jaar zelf weten open te staan voor het partijleiderschap. In 2012 deed ze ook al een gooi naar deze functie, maar toen werd Sybrand Buma gekozen.

Buma is inmiddels burgemeester van Leeuwarden. Pieter Heerma volgde hem op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij maakte bij zijn aantreden in mei 2019 bekend geen ambities te hebben om de nieuwe partijleider te worden.

In een partijfilmpje hint Ploum erop sollicitatiebrieven van De Jonge, Hoekstra en Keijzer te verwachten. Hij bezocht voor de video namelijk het ministerie van Financiën, Volendam en Rotterdam. Keijzer groeide op in het vissersdorp en De Jonge in de Maasstad.