GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver roept premier Mark Rutte op om namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden. Volgens Klaver een "krachtige erkenning van de pijn van velen".

Klaver deed zijn oproep in een speech aan het einde van het online partijcongres van GroenLinks, waar hij opnieuw is verkozen tot lijsttrekker.

Onlangs zei Rutte in reactie op de antiracisme-demonstraties in Nederland dat er in Nederland sprake is van "systemisch racisme". Klaver geeft de premier hiervoor "een groot compliment".

Klaver vindt dat Rutte zijn uitspraak betekenis kan geven door excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Daarvoor is juni, de maand in aanloop naar Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, volgens Klaver bij uitstek geschikt.

"Je kan alleen verder met de toekomst als wij ons verleden erkennen", aldus de partijleider. "Een sorry voor doen is zoveel meer dan een excuus".

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb deed in 2018 ook al een oproep aan het kabinet om de excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

In maart bood koning Willem Alexander zijn excuses aan voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Het was voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd zich verontschuldigde deze bladzijde in de Nederlandse geschiedenis.