Premier Mark Rutte denkt niet dat het bekladden en het omvertrekken van beelden van belangrijke personen uit de Nederlandse geschiedenis iets bijdragen aan het racismedebat. Dat zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Afgelopen week werden meerdere beelden beklad in Nederland, waaronder die van Pim Fortuyn en Piet Hein. In de Britse stad Bristol werd een beeld van een slavenhandelaar in de haven gegooid. Rutte zegt de emoties die mensen hierbij hebben te begrijpen, maar "volgens mij moeten we gewoon erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is".

Aan deze geschiedenis zitten volgens de premier, die zelf ook historicus is, voor- en nadelen. "Bepaalde beelden roepen herinneringen op aan delen van onze geschiedenis waar we misschien nu minder trots op zijn. Dat moet je met elkaar bespreken en uitleggen. Je kunt de geschiedenis niet wegwerken."

"Je kunt niet zeggen: ik haal een beeld weg en gooi dit in het IJsselmeer en de geschiedenis bestaat niet meer. Erken dat de geschiedenis er is en praat er met elkaar over."

65 Actiegroep bekladt beeld van Piet Hein in Rotterdam

'Belicht ook de slechte kanten'

De premier denkt dat het bieden van uitleg bij beelden, waarbij ook de negatieve kanten van een persoon worden belicht, een betere oplossing is. "Dat zie je nu al bij musea en beelden gebeuren."

Volgens Rutte verloopt het racismedebat vanwege de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd goed in Nederland. Ook is hij tevreden over hoe de demonstraties samengaan met de anderhalvemetersamenleving.

De premier vindt ook dat het censureren van comedyseries waarin verwijzingen naar racisme te zien zijn niet altijd de oplossing is. Over de serie Fawlty Towers zegt Rutte juist dat dit programma kritiek levert op racisme. "Vraag je af of het écht racisme is of dat het ironie is en juist racisme aan de kaak stelt."