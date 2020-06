Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) erkende opnieuw verantwoordelijkheid voor fouten in het proces rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Maar ze kwam politiek niet in de problemen, bleek donderdagmiddag een debat in de Tweede Kamer.

"Het proces was niet goed. Daar heb ik excuses voor aangeboden", zei Visser, verwijzend naar het debat van afgelopen februari.

Visser moest nu opnieuw uitleggen waarom zij begin dit jaar de geplande verhuizing van de marinierskazerne van het Utrechtse Doorn naar Vlissingen niet doorging. In plaats daarvan werd gekozen voor het Gelderse Nieuw-Milligen.

Gedurende de afgelopen jaren twijfelde Visser meerdere keren of de verhuizing naar Zeeland, een kabinetsbesluit uit 2012, wel zo'n goed plan was. Er werden andere locaties in bijvoorbeeld Rotterdam verkend. In Doorn blijven, was ook een optie. "Die twijfel is een groeiproces geweest", aldus Visser.

Het chagrijn van de Kamer destijds had betrekking op de informatiepositie van de Zeeuwen. Zij kregen jarenlang de indruk van Den Haag dat de verhuizing zou doorgaan en hadden met de komst van de kazerne in het vooruitzicht al investeringen gedaan.

'De Zeeuwen is een rotter-dan-rotstreek geleverd'

Daar kwam afgelopen weekend een smetje bij. De Volkskrant schreef dat Visser al medio 2018 formeel bezig was met alternatieve verhuisplannen, terwijl ze de Kamer voorhield dat dit niet eerder dan mei 2019 was gebeurd. De krant baseerde zich op vertrouwelijke stukken van Defensie, de Zeeuwse provincie en de gemeente Vlissingen.

Maar de Kamer leek haar dat niet al te kwalijk te nemen. VVD-Kamerlid André Bosman zei dat hij "helemaal geen nieuwe bijzonderheden" had gelezen. Dat gold ook voor PVV'er Machiel de Graaf, al is zijn vertrouwen in Visser niet toegenomen.

Er was nog wel wat chagrijn. "De Zeeuwen is een rotter-dan-rotstreek geleverd", zei SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Martijn Helvert (CDA) zei net als in het vorige debat dat hij zich "bedonderd" zou voelen.

Visser betrok minister Bijleveld bij dossier

Het viel een aantal partijen verder op dat Visser heel nadrukkelijk haar minister op Defensie, CDA'er Ank Bijleveld, bij dit hoofdpijndossier haalde, terwijl de verhuizing op haar bureau lag. "Bij dit gehele proces was ook de minister betrokken", schreef Visser woensdag in antwoord op Kamervragen.

Waarom noemde Visser "zo pregnant" de minister op het ministerie, wilde onder anderen PvdA-Kamerlid John Kerstens weten. Dat had volgens Visser geen verdere politieke betekenis. "Het is logisch dat je elkaar op de hoogte houdt." En: "De Kamer vroeg daarnaar", antwoordde ze.

De belangrijke vragen gaan nu over de compensatie voor de Zeeuwen, maar daar kon Visser vanwege de onderhandelingen niet op vooruitlopen.