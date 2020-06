95 varkenshouders die hadden aangegeven vrijwillig te willen stoppen met het bedrijf, zodat de regering de uitstoot van broeikaseffecten kan verminderen en geuroverlast in het land verminderd wordt, komen niet in aanmerking voor een stopsubsidie. Voor de ruim vierhonderd boeren die wél in aanmerking komen, wordt extra geld uitgetrokken.

Aanvankelijk was 180 miljoen euro beschikbaar voor financiële regelingen die met de stoppende boeren getroffen moeten worden. Dat bedrag is verhoogd naar 455 miljoen euro, omdat de hoeveelheid aanmeldingen voor de regeling "hoger was dan verwacht".

Boeren worden gecompenseerd voor het laten schrappen van hun varkensrechten: zij mogen geen nieuwe varkenshouderij starten op een andere locatie. Ook het waardeverlies van de stallen wordt vergoed.

In totaal hadden 502 boeren zich aangemeld. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voldoen 95 van hen echter niet aan de gestelde eisen. Zo moest het bedrijf gevestigd zijn in Zuid- of Oost-Nederland en moest er sprake zijn van enige mate van geuroverlast.

De Europese Commissie heeft toestemming verleend voor het uitkopen van de grotere groep boeren. De agrariërs ontvangen uiterlijk voor augustus een bevestiging vanuit het kabinet, zodat zij hun bedrijven kunnen afbouwen. Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een Kamerbrief dat zij overlegt met provincies en gemeenten om daarbij van dienst te kunnen zijn.