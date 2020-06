Selçuk Öztürk stopt per direct als voorzitter van DENK, zo heeft hij zaterdag bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. Ook secretaris Zahir Rana treedt per direct af. Een tijdelijk bestuur zal de komende maanden de leiding overnemen, meldt de partij in een verklaring.

"Na 25 jaar maatschappelijke betrokkenheid breekt er een moment aan dat je gezin vraagt om jouw rol te herzien", verklaart Öztürk. "Ik ben verheugd dat ik mijn voorzitterschap met opgeheven hoofd en een goed gevoel kan overdragen aan de nieuwe lichting."

Diverse partijkopstukken, onder wie Öztürk en fractieleider Farid Azarkan, vochten de afgelopen maanden een publieke ruzie uit. Die begon met een machtsstrijd tussen partijoprichters Tunahan Kuzu en Öztürk, nadat Kuzu zich terugtrok omdat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke relatie met een partijmedewerkster had gehad.

'We laten de ruzie achter ons'

Kuzu verweet Öztürk toen "broedermoord" omdat hij de affaire aan het licht zou hebben gebracht. Het partijdispuut eindigde in het royement van Azarkan, maar dit besluit werd later teruggedraaid door een beroepscommissie van de partij zelf.

Azarkan, Öztürk en Kuzu meldden half mei in een verklaring dat ze de ruzie achter zich wilden laten en zich zouden gaan richten op de toekomst van DENK. De drie partijkopstukken stelden constructieve gesprekken te hebben gevoerd en goede afspraken te hebben gemaakt over de toekomst van de partij.