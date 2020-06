Het kabinet gaat 93 procent van de geleden verliezen van het openbaar vervoer als gevolg van het coronavirus vergoeden. Het gaat hierbij om een compensatie van de verliezen tussen 1 maart en het einde van dit jaar, die naar schatting zo'n 1,5 miljard euro zullen bedragen.

"Het ov is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat aan NU.nl weten dat het exacte bedrag kan veranderen als het aantal passagiers toeneemt. "Als toch meer mensen gebruik gaan maken van het ov dan verwacht, zal het bedrag iets lager uitvallen."

Net als bij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor ondernemers zullen ov-bedrijven zelf een deel van het verlies moeten opvangen, in dit geval 7 procent. Wanneer bedrijven kunnen aantonen dat hun continuïteit in gevaar komt kan tot 95 procent worden gecompenseerd.

De steun zal beschikbaar worden gesteld voor alle vormen van openbaar vervoer en zal gelden tot het einde van het jaar.

Volledige dienstregeling

Op verzoek van het kabinet rijdt het openbaar vervoer sinds 1 juni weer een volledige dienstregeling. De capaciteit van het ov is door de coronamaatregelen echter maar 40 procent, wat voor grote verliezen zorgt bij deze bedrijven.

De plannen voor steun voor het ov hingen al langer in de lucht. Aanvankelijk zou er een oplossing komen voor 1 juni, maar het ministerie was nog in gesprek met de ov-bedrijven.

