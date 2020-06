ChristenUnie-politicus Joel Voordewind stopt na deze kabinetsperiode als Tweede Kamerlid. Hij heeft er dan ruim veertien jaar op zitten als parlementariër en is daarmee het langstzittende Kamerlid voor zijn partij.

Dat maakt de ChristenUnie zaterdagochtend bekend. Voordewind voerde vooral het woord over buitenlandse zaken, meer specifiek over oorlogsvluchtelingen en ontwikkelingshulp.

"Bij mijn afscheid heb ik me bijna vijftien jaar ingezet als Kamerlid voor christelijk-sociale politiek en ben ik bijna een kwart eeuw politiek actief. De komende driehonderd dagen wil ik dat politieke geluid nog volop laten horen", laat Voordewind in een verklaring weten. Hij wil plaatsmaken voor een nieuwe generatie.

Voordewind is ook voorvechter van het kinderpardon dat in 2013 werd ingevoerd. Hij wilde de regeling in deze kabinetsperiode met de ChristenUnie in de coalitie uitbreiden, maar dat lukte niet. Dat leidde tot spannende momenten bij de formatie met VVD en CDA, partijen die aanvankelijk niets zagen in een soepeler beleid.

Toen het CDA van standpunt veranderde, zag Voordewind alsnog kans voor de uitbreiding van een ruimer kinderpardon waardoor kinderen die inmiddels in Nederland waren opgegroeid niet hoefden te vrezen voor uitzetting.

'What would Jesus do, Gert-Jan?'

Voordewind deed zijn Kamerwerk met een diepe, religieuze overtuiging. CU-leider Gert-Jan Segers beschreef eens een gesprek tussen hem en Voordewind toen zij samen in een kerk zaten vlak voordat de fractie groen licht zou geven aan het regeerakkoord.

"What would Jesus do, Gert-Jan?", vroeg Voordewind destijds aan zijn fractievoorzitter. "Dat weet ik niet, Joël. Maar God kent wel ons hart en weet dat we hebben geknokt voor wat we waard zijn", antwoordde Segers.

In de Tweede Kamer zitten alleen Pieter Omtzigt (CDA), Geert Wilders (PVV), Khadija Arib (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) langer in het parlement.