Lodewijk Asscher wordt de lijsttrekker voor de PvdA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Het partijbestuur heeft Asscher voorgedragen. Er waren geen andere kandidaten, maakte de partij woensdag bekend.

"We kunnen nu kiezen voor meer samenwerking in plaats van meer marktwerking. Voor een eerlijke en duurzame economie", laat Asscher in een reactie weten.

"Voor bedrijven die netjes hun belastingen betalen. Voor een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn", aldus Asscher.

Zijn voordracht is geen verrassing. Op een partijcongres in maart had Asscher zich al gekandideerd. "We beginnen aan een lange reis, een moeilijke reis soms, maar nu komt het leuke stukje", zei hij destijds.

De PvdA'er sloot alvast een samenwerking met FVD uit. "Onder mijn leiding zal de PvdA nooit meewerken aan het normaliseren of faciliteren van racistisch, extreem- of radicaal-rechts gedachtengoed. Helemaal nooit."

Hij voegde daaraan toe: "Ik wens het CDA veel wijsheid toe." De christendemocraten zaten toen net in de onderhandelingen over het provinciebestuur in Noord-Brabant met FVD. Inmiddels is er samen met de VVD een coalitie gevormd.

Partij richt zich weer wat op na grote verkiezingsnederlaag

De partij heeft zich sinds de grote verkiezingsnederlaag uit 2017 weer wat opgericht. Trends in de peilingen laten een stijgende lijn zien.

De partij had spijt van de manier waarop de lijsttrekkersverkiezingen destijds waren verlopen waarin Asscher het opnam tegen toenmalig zittend fractieleider Diederik Samsom. Het werd een felle strijd die achteraf werd getypeerd als broedermoord.