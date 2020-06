Toine Manders, de enige Europarlementariër van 50PLUS, stapt per direct over naar de Brusselse fractie van het CDA. Manders voelde zich bij de ouderenpartij "ongelukkig" door de ruzie en het daaropvolgende vertrek van oud-fractieleider Henk Krol en oud-voorzitter Geert Dales.

"Een aantal regionale partijvoorzitters vonden het nodig om de partij te gronde te richten", zegt Manders in een reactie op zijn overstap tegen NU.nl.

De ruzie binnen 50PLUS noemt hij "een dubbele politieke doodzonde". De mensen met wie Manders een goede band heeft, zijn vertrokken. "Je gaat niet rollebollend over straat ruziën en je laat je doelgroep niet in de steek op het moment dat ze je het hardst nodig heeft." Daarmee doelt Manders op de coronacrisis, volgens hem de triestste gebeurtenis sinds de Tweede Wereldoorlog.

"Ik merkte dat mensen hun wenkbrauwen optrokken als ik zei dat ik van 50PLUS ben. Dat was zeer onprettig. Op een gegeven moment dacht ik: wat is belangrijker, de partij of mijn kiezers?"

Volgens Manders werd hij door de ruzies "bijna gedwongen" om deze stap te zetten. "De regionale partijvoorzitters die deze rel hebben veroorzaakt, hadden langer moeten nadenken." 50PLUS wil niet reageren op de overstap.

Manders liep twee maanden 'dolend' rond

Het CDA is niet helemaal onbekend terrein voor Manders. De christendemocraten zijn net als 50PLUS lid van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste politieke 'familie' in het Europees Parlement. "Daar hebben we hem leren kennen als iemand waar we goed mee kunnen samenwerken", laat CDA-Europarlementariër Esther de Lange in een reactie weten.

Manders heeft naar eigen zeggen twee maanden "dolend" rondgelopen en afgelopen weekend de knoop doorgehakt na een gesprek met CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum. Dat gesprek heeft de overstap volgens Ploum "in een stroomversnelling gebracht".

Het werk bij het CDA blijft voor Manders min of meer hetzelfde: hij blijft zich bezighouden met pensioenen en de vertegenwoordiging van ouderen in de politiek.

'Ronald Koeman voetbalde voor Ajax, PSV en Feyenoord'

Opvallend genoeg is dit de derde partij waarvoor Manders in het Europees Parlement zit. Van 1999 tot 2013 deed hij dat voor de VVD, maar omdat die partij "in principe" niemand voor vier termijnen in Brussel laat zitten, werd hij in 2019 lijsttrekker voor 50PLUS. Een jaar later is het dus het CDA geworden.

Toch wil Maar niets van zetelroof weten. "Zetelroof bestaat niet in het staatsrecht. De zetel is persoonsgebonden", zegt hij daarover. "Ronald Koeman voetbalde voor Ajax, PSV en Feyenoord. Voor al die clubs was hij loyaal. Voetballiefhebbers vonden dat geweldig."

Manders blijft loyaal aan de uitgangspunten van 50PLUS, zegt hij. "Wat maakt het dan uit of ik met een oranje, paars of groen petje op in het Europees Parlement zit?"