VVD-Kamerlid Bas van 't Wout is de nieuwe beoogde staatssecretaris van Sociale Zaken, zo bevestigt de VVD dinsdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Hij volgt Tamara van Ark op, die op haar beurt de oververmoeide Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg en Sport vervangt.

Van 't Wout zit sinds 2012 namens de VVD in de Tweede Kamer en werd in 2017 vicefractievoorzitter. Ook was hij woordvoerder op het gebied van Sociale Zaken.

Hij treedt in de voetsporen van Van Ark, die vanaf 9 juli het ministerschap op zich zal nemen. De VVD was na het vertrek van Bruins op zoek naar een vervanger op het departement.

De minister trad terug nadat hij tijdens een debat kort het bewustzijn was verloren. Martin van Rijn (PvdA) nam zijn taken tijdelijk waar, maar in Van Ark is een definitieve vervanger gevonden.