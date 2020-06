Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandag laten weten dat hij begrip had voor haar besluit om de antiracismedemonstratie op de Dam niet te beëindigen. Dinsdag in het Vragenuur in de Tweede Kamer zei hij dat na kort contact met burgemeester Halsema is besloten om de anderhalvemeterregel los te laten om de situatie niet te escaleren.

"Daar heb ik begrip voor", aldus Grapperhaus. Tegelijkertijd benadrukte hij dat herhaling voorkomen moet worden.

De minister moest de Kamer tekst en uitleg geven over de drukte tijdens de antiracismedemonstratie op de Dam.

Grapperhaus liet zich maandag nog in ferme bewoordingen uit over de drukte en zei dat het besluit om de demonstratie niet vroegtijdig af te kappen, genomen is door de lokale veiligheidsdriehoek van Amsterdam. Maar er is ook contact geweest met Grapperhaus zelf, bleek na vragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die wilde weten wat de rol van de minister is geweest. Ook SP'er Ronald van Raak wil opheldering: "Heeft de minister zelf nog iets gedaan?"

Rob Jetten (D66) vindt dat de minister zware woorden heeft gebruikt. "Maar er is wel degelijk contact geweest voor de keuze om de demonstratie te ontbinden." Net als de VVD en Partij voor de Dieren wil hij weten waarom ervan uit is gegaan dat het handhaven van de anderhalvemeterregel direct tot escalatie zou leiden.





Grapperhaus: Zware taak iedereen aan regels te laten houden

De gehele Kamer sprak haar zorgen uit over de mogelijke gevolgen die de drukbezochte demonstratie kan hebben voor de volksgezondheid. PVV-leider Geert Wilders vindt dat Grapperhaus Halsema moet ontslaan. "Als u dit tolereert, dan kunt u van niemand verwachten dat zij zich nog aan de coronaregels houden." Maar dat debat moet volgens Grapperhaus plaatsvinden in de gemeenteraad, waar de burgemeester verantwoording moet afleggen.

Hij is het er wel mee eens dat de beelden van de Dam inderdaad pijnlijk kunnen zijn voor mensen die zich aan de coronaregels houden en dat het kabinet een "zware taak" wacht om mensen te blijven doordringen van de ernst van de coronacrisis.

Een brief aan de veiligheidsregio's moet duidelijk maken dat de coronaregels moeten worden meegenomen in het besluit om demonstraties toe te staan."Het is nooit de bedoeling om te zeggen dat demonstraties niet meer mogen. We willen het maximaal mogelijk maken om te demonstreren, maar dan met 1,5 meter afstand." Een spoedadvies van het RIVM moet meer inzicht bieden in de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid die de demonstratie al dan niet zou hebben.

Demonstranten vragen aandacht voor dood van zwarte Amerikaan

Maandag kwamen duizenden mensen samen op de Dam voor de #BlackLivesMatter-demonstratie naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis vorige week.

Volgens de organisatie komt buitensporig politiegeweld tegen zwarte mensen niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland voor. Zo verwijzen zij naar de dood van Mitch Henriquez en de arrestatie van Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie in 2014. Ook vragen zij aandacht voor etnisch profileren door de politie en de Belastingdienst, en voor discriminatie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

Hoewel de organisatie had opgeroepen 1,5 meter afstand te houden op de Dam, lukte het door de massale toestroom van demonstranten maandag niet om de coronamaatregelen na te leven.

Amsterdamse gemeenteraad wil opheldering van Halsema

Burgemeester Halsema zei de opkomst onderschat te hebben. "Als wij hadden kunnen voorspellen dat dit zo'n populaire demonstratie zou zijn, dan hadden we andere maatregelen genomen", zei ze.

Het opbreken van de demonstratie zou volgens de burgemeester kunnen leiden tot "onrust en rellen". Ze benadrukte dat het recht op demonstratie in de grondwet verankerd is. Vanuit de Amsterdamse gemeenteraad klinkt kritiek. D66, SP en PvdA willen weten op basis waarvan een verkeerde inschatting van het aantal verwachte demonstranten is gemaakt en waarom niet gekozen is voor een grotere locatie. VVD en Forum voor Democratie dreigen met een motie van wantrouwen.

Dinsdag om 18.00 uur wordt er opnieuw gedemonstreerd. Dit keer in Den Haag, waar de burgemeester de locatie heeft verplaatst naar het Malieveld, zodat de aanwezigen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Lukt dat niet, dan zal de organisatie gevraagd worden de demonstratie te beëindigen.