Meerdere leden van de Tweede Kamer hebben met onbegrip gereageerd op het protest tegen racisme en politiegeweld op de Dam maandag. De politici bekritiseren burgemeester Femke Halsema's beslissing om het protest niet te beëindigen toen duidelijk werd dat 1,5 meter afstand bewaren op veel momenten niet mogelijk bleek.

"Hoe rechtvaardig je reden om te demonstreren ook is - en de strijd tegen racisme ís een rechtvaardige - het is nooit gerechtvaardigd om met jouw gedrag tijdens die demonstratie het leven van anderen in gevaar te brengen!", reageert ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers op Twitter.

Geert Wilders van de PVV noemt het oneerlijk dat horecaondernemers risico lopen op een boete van duizenden euro's, terwijl demonstranten geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

"Ik steun de strijd voor vrijheid en gelijkwaardigheid, maar deze beelden in coronatijd vind ik echt niet deugen. Maximeer het aantal deelnemers, houd afstand. En handhaaf als het niet goed gaat", zegt Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD).

"Zo veel mensen zo dicht bij elkaar: dat moet je nu absoluut niet willen. Demonstreren is een belangrijk grondrecht, maar houd je verstand erbij", zegt CDA-kamerlid Chris van Dam. "Veiligheid is ook gezondheid: welke afspraken heeft burgemeester Halsema op voorhand met de organisatoren gemaakt?", vraagt hij, zich af.

'Demonstratievrijheid is groot goed'

Ongeveer vijfduizend mensen verzamelden zich maandag aan het eind van de middag op de Dam in Amsterdam. De aanleiding van het protest was de dood van een zwarte Amerikaanse man, George Floyd, in Minneapolis vorige week. Ook in veel steden in de Verenigde Staten en in andere landen vinden protesten plaats.

Tijdens de demonstratie in Amsterdam bleek het op veel plekken niet mogelijk voor betogers om 1,5 meter afstand te houden. Desondanks werd het protest niet afgebroken en werd er niemand bekeurd.

Halsema liet maandag aan NU.nl-regiopartner AT5 weten geen grond te zien om de betoging te beëindigen. Volgens de burgemeester was de demonstratie te belangrijk. "Ik begrijp dat 1,5 meter afstand houden niet altijd in acht gehouden wordt, maar de demonstratievrijheid is een heel groot goed", zegt ze.

63 Drukke Dam in Amsterdam minuut stil voor doden door politiegeweld

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.